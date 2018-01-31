iotoro CR488 – "строгий" корпус для настольного ПК

31 января 2018, 13:15

Малоизвестная у нас калифорнийская Riotoro представила новый компьютерный корпус - CR488.



Новинка позиционируется в доступном сегменте (стоимость пока не называется).

Выполнена модель в черном цвете в с красной полосой во фронтальной части. Отдельно производитель акцентирует внимание на смотровом окне. Спереди и сзади реализовано по одному 120 мм вентилятору.



Корпус рассчитан на установку материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Кроме того, отмечено наличие семи посадочных мест под карты расширения.



Внутри доступна установка трех 3,5-дюймовых накопителей и двух 2,5-дюйовых



О дате релиза, судя по, всему будет сообщено дополнительно.