Петр Чернышов - новый глава VEON Евразия

16 февраля 2018, 12:45

VEON объявляет об изменениях в менеджменте бизнес-единиц.

Эти изменения – следующий шаг в трансформации корпоративной структуры, цель которого – сформировать сбалансированное распределение ролей и задач между Штаб-квартирой и Операционными Компаниями.

Джон Эдди, действующий руководитель бизнес-единицы Развивающиеся Рынки (Emerging Markets) и Михаил Герчук, действующий руководитель бизнес-единицы Евразия (Eurasia), которые работали в Штаб-квартире в Амстердаме, покидают занимаемые должности. С этого дня руководство бизнес-единиц Развивающиеся Рынки и Евразия будет передано Генеральным Директорам Операционных Компаний. Аамир Хафиз Ибрагим, действующий Генеральный Директор "Jazz" (Пакистан), также будет выполнять функции руководителя бизнес-единицы Развивающиеся Рынки, а Петр Чернышов, действующий Президент "Киевстар" (Украина), будет также руководить бизнес-единицей Евразия.

Аамир Хафиз Ибрагим, являясь руководителем бизнес-единицы Развивающиеся Рынки, будет отвечать за бизнес VEON в Алжире, Бангладеше и Пакистане, оставаясь Генеральным директором Jazz. На этой должности он успешно провел интеграцию Mobilink и Warid и продемонстрировал хорошие операционные результаты. У него более 20 лет международного опыта в роли руководителя высшего звена в нескольких индустриях. Ибрагим жил и работал в США, Великобритании, Швейцарии, Таиланде и ОАЭ. Перед тем как присоединится к компании Jazz, он занимал пост старшего Вице-президента компании Telenor, где отвечал за трансформацию и дистрибуцию в Азии. Ранее Аамир занимал руководящие должности в компаниях Ford, Jaguar и Land Rover.

Петр Чернышов, являясь руководителем бизнес-единицы Евразия, будет отвечать за бизнес VEON в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Узбекистане, оставаясь Президентом «Киевстар», одной из самых успешных операционных компаний в группе VEON. У Петра большой международный опыт работы на высоких руководящих должностях. На протяжении нескольких лет он возглавлял Carlsberg Украина и позже занял пост Вице-президента, ответственного за работу в шести странах Восточной Европы в Carlsberg Group.

Аамир и Петр будут отчитываться напрямую Жан-Иву Шарлье, СЕО VEON и войдут в Исполнительный Комитет VEON.

Комментируя назначение, Жан-Ив Шарлье, СЕО VEON, сказал: «И Аамир, и Петр обладают большим международным опытом и глубоко понимают особенности рынков, на которых работают. Сегодня они возглавляют две наиболее успешные компании в нашем портфолио, и я рассчитываю на их вклад в развитие нашего основного бизнеса, а также надеюсь, что они ускорят внедрение нашей цифровой стратегии. Эти назначения также отражают изменения нашей операционной модели – мы делаем ставку на лидеров, которые хорошо знают специфику своих рынков и обладают достаточным опытом, чтобы развивать наши активы на глобальном уровне. Я благодарен Джону и Михаилу за их руководство и лидерство на протяжении всех этих лет.»

