Компания NAVITEL выпустила обновление карт Европы

12 марта 2018, 10:15

Пользователям Навител Навигатор доступно обновление карт Европы релиза Q1 2018.



Обновление карт Европы Q1 2018 включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Карты нового релиза содержат 9 897 263 км дорожного графа, 4 955 487 POI, 708 327 городов и населенных пунктов, из них 324 275 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

Австрия На карту Австрии Q1 2018 добавлены:

Объезд вокруг города Гнас; Объезд вокруг города Мундерфинг; Часть шоссе В123.



Болгария Детализированы города Белица, Стара-Загора и Якоруда.

Актуализирована дорожная сеть и адресная база городов Ивайловград, Разлог и София.

Босния и Герцеговина Добавлена новая часть магистрали А1 (Свилай-Оджак).

Великобритания Обновлена адресная база в городах Бирмингем и Лондон.

Актуализированы данные POI.

В базу POI добавлены новые бренды: Beefeater, Crown Carveries, Ember Inns, GREGGS, Miller & Carter, Nando's, Pizza Hut, Toby Carvery, wetherspoon, YOUNG'S.

Венгрия На карту Венгрии Q1 2018 добавлены:

Часть объездной дороги №13 (к югу от города Дебрецен); Часть магистрали М85 (недалеко от города Чорна); Часть магистрали М60 (пограничная зона со Словакией); Часть объездной дороги №8 (к югу от города Варпалота).



Дания Уточнены и исправлены схемы движения паромов Ebeltoft-Sjællands-Odde, Grenaa-Anholt, Grenaa-Varberg, Göteborg-Kiel, Kalundborg-Århus, Kiel-Oslo, SjællandsOdde-Arhus.

Италия Внесены изменения в грузовой роутинг Италии:

Cделан грузовой каркас; Внесены массогабаритные и иные ограничения движения грузового транспорта.

Актуализирована дорожная сеть Италии.

Обновлены пешеходные дорожки в парках Вероны, Милана, Рима, Турина.

Македония Обработаны видеотреки в южной части страны, в том числе все транспортные развязки.

Обновлена база POI.

Молдова Внесены изменения в дорожную сеть Кишинева.

Румыния Обновлена информация обо всех основных автодорогах центральной и северной части страны.

Обработаны видеотреки на главных дорогах и в городе Орадя.