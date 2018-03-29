Galaxy Note 9 получит более емкий в сравнении с предшественником аккумулятор

29 марта 2018, 12:15

Об этом сообщил китайский источник под ником IceUniverse в своем аккаунте на Twitter.

По его сведениям, емкость аккумулятора для Note 9 окажется на уровне 3850 мАч, что определенно больше батареи на 3300 мАч, которая используется у Note 8.Среди прочих спецификаций терминала отмечается 6,3-дюймовый дисплей Infinity Display 2.0, а еще экранный сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет Exynos 9810 либо Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной 64 ГБ, 128 ГБ либо 256 ГБ на выбор пользователя. Кроме того, новинка получит также улучшенную двойную камеру.Анонс Note 9 состоится в самом начале августа. О стоимости, судя по всему, пока говорить рановато.