ASUS представляет бренд видеокарт AREZ

19 апреля 2018, 10:45

Компания ASUS представляет новый бренд AREZ, под которым будут предлагаться видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX.

Изготовленные с помощью лидирующего в отрасли полностью автоматизированного процесса производства, видеокарты AREZ (название происходит от имени древнегреческого бога войны Ареса) позволяют геймерам и энтузиастам платформы AMD воспользоваться самыми современными системами охлаждения и развитой экосистемой программного обеспечения.

Появление нового бренда AREZ стало результатом тесного сотрудничества между компаниями ASUS и AMD, которое длится вот уже несколько десятилетий. Игроки и энтузиасты по достоинству оценят сочетание эксклюзивных инноваций и технологий ASUS с графическими процессорами AMD Radeon и программным обеспечением от AMD.

Высокому качеству видеокарт ASUS способствует полностью автоматизированный процесс производства (технология Auto-Extreme), который соответствует более строгим экологическим нормам за счет устранения вредных химических веществ и уменьшения энергопотребления на 50%. Используемые в видеокартах компоненты Super Alloy Power II обеспечивают эффективное потребление энергии и снижение температуры примерно на 50% по сравнению с предыдущими решениями.



MaxContact – это название новой технологии изготовления основания медного радиатора, который установлен на графическом процессоре. Обладая более гладкой поверхностью, чем обычные, такой радиатор обеспечивает большую площадь контакта, а значит и лучшую передачу тепла. В новых видеокартах серии AREZ площадь поверхности радиатора увеличена на 40% по сравнению с видеокартами стандартного форм-фактора (2 слота). Увеличенная площадь теплорассеивания способствует улучшенному охлаждению устройства.

Высококачественные вентиляторы с оптимизированной геометрией крыльчатки в видеокартах AREZ усиливают воздушный поток и увеличивают статическое давление по сравнению с кулером других моделей. При этом они производят в три раза меньше шума. Вентиляторы являются пыленепроницаемыми, соответствуя классу защиты IP5X. Это означает их долговечность, что в свою очередь увеличивает срок службы всего устройства. Кроме того, при малом и среднем уровне нагрузки, когда температура графического процессора остается ниже заданного уровня, кулер будет охлаждать видеокарту в пассивном режиме, то есть при нулевом уровне шума от вентиляторов.

Технология ASUS FanConnect II означает, что на видеокарте имеется пара 4-контактных разъемов для подключения корпусных вентиляторов с регулировкой по ШИМ или напряжению. Изменение их скорости осуществляется на основе температуры центрального и графического процессоров – в зависимости от того, какая выше. Кроме того, пользователю предоставляется возможность гибкой настройки алгоритма регулировки.



Данные видеокарты ASUS совместимы с эксклюзивной утилитой GPU Tweak II, с помощью которой можно получить полный контроль над графической подсистемой компьютера. Например, новая функция Gaming Booster позволяет моментально выделить все доступные вычислительные ресурсы для приложения, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Видеокарты AREZ также поддерживают новейшие драйверы AMD Radeon Software Adrenalin Edition для полного контроля над графическими процессорами AMD. Ключевые возможности включают энергосберегающую технологию Radeon Chill; утилиту Radeon WattMan для настройки параметров напряжения, частоты и скорости вращения вентиляторов с помощью пользовательских профилей и Radeon ReLive для удобной записи и трансляции игрового процесса.



Видеокарты AREZ появятся в Украине в мае 2018 года. Цену устройств можно уточнить, обратившись к партнерам компании ASUS в вашем городе.