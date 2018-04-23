Mobile ID от Киевстар уже во Львове

23 апреля 2018, 12:45

Киевстар, Львовский городской совет и Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины подписали Меморандум о взаимодействии в сфере внедрения услуги Mobile ID во Львове.

«Два года назад именно во Львове мы провели первую демонстрацию работы Mobile ID и гордимся тем, что пилотный проект благодаря партнерству с государством превращается в полноценное внедрение сервиса. Киевстар становится провайдером современных решений, которые могут значительно облегчить общение граждан с государством, а также дают возможность бизнесу перевести часть своих услуг для населения в электронный формат. Мы работаем над тем, чтобы наполнить нашу платформу наиболее актуальными и разнообразными сервисами», – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

Mobile ID планируется внедрить на базе Личного кабинета жителя Львова. После авторизации и аутентификации с помощью Mobile ID горожане смогут заказывать через интернет справки о наличии у физического лица земельных участков, о регистрации места жительства, о составе семьи, копии и выписки из архивных документов, разрешения на благоустройство придомовых территорий и пр. (сейчас ресурс предлагает более 100 административных услуг).



«Подписание Меморандума является ярким примером того, как город заботится о своих жителях, – прокомментировал событие Дмитрий Маковский, директор генерального департамента цифровой трансформации Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины. – Ведь Mobile ID значительно упростит доступ к различным административным услугам, оформлению справок и т.п. без необходимости стоять в очередях в чиновничьи кабинеты. Необходимы лишь мобильный телефон и защищенная SIM-карта нового поколения, на которую оператором записывается электронная цифровая подпись пользователя».



Подключение к технологии Mobile ID электронных ресурсов городских советов помогает развитию инфраструктуры сервисов доверительных услуг согласно соответствующему Закону Украины, а также потенциально увеличивает количество пользователей таких услуг, поскольку мобильными телефонами пользуются почти все граждане Украины.



«Нам важно, чтобы Львов показывал пример открытости, публичности и доступности. Такие вещи, как Mobile ID, нужны каждому из нас, чтобы сэкономить время, чтобы ускорить решение вопроса. Поэтому мы благодарим нашего партнера – компанию «Киевстар», которая совместно с нами активно внедряет интересные проекты в жизнь. Думаю, уже в недалеком будущем общение между жителями и различными учреждениями будет происходить исключительно электронным способом. Это важно еще и в том плане, что уменьшает риски коррупционных действий», – отметил Андрей Садовой, мэр Львова.