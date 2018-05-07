Corsair Carbide Series SPEC-05 – 50-долларовый корпус ПК с акриловой панелью

7 мая 2018, 11:15

Компания Corsair представила свой новый доступный по цене корпус для настольного ПК - Carbide Series SPEC-05.

Новинка получила габариты 483х199х433 мм и вес в 4 кг.



Производитель ориентирует корпус на установку в него плат типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Кроме того, сюда же поместиться до 7 карт расширения, а также видеокарта, длинной до 370 мм. Высота процессорного кулера – до 150 мм. Относительно монтажа накопителей – это три 2,5 дюймовые и два 3,5-дюймовые.



Имеется «на борту» Carbide Series SPEC-05 также место для установки системы жидкостного охлаждения.



В продаже новинка появится по цене $50.