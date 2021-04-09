Игровая мышь Corsair Sabre Pro снабжена датчиком на 18 000 DPI

9 апреля 2021, 11:15

Компания Corsair анонсировала мышь игрового класса Sabre Pro, а также её модификацию Sabre RGB Pro: новинки, уже доступные для заказа, вошли в продуктовое семейство Champion Series.

Манипуляторы оснащены оптическим датчиком PMW3392 с разрешающей способностью 18 000 DPI (точек на дюйм). Основные переключатели Omron рассчитаны на 50 млн срабатываний.



Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. При этом мыши обладают очень высокой частотой опроса — до 8000 Гц. Данный показатель при необходимости можно понижать до 4000, 2000, 1000, 500, 250 или 125 Гц.



В общей сложности доступны шесть программируемых кнопок. Устройства хорошо подходят для ладонного и когтевого хватов. Модель Sabre RGB Pro снабжена двухзонной многоцветной подсветкой, которую можно настраивать при помощи программного обеспечения iCUE.