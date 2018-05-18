Киевстар усилила сеть перед финалом "Лиги чемпионов"

18 мая 2018, 12:15

26 мая 2018 года абоненты Киевстар смогут следить за финалом «Лиги Чемпионов» между командами «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» не только на стадионе, но и в любой точке страны.

Для этого компания подготовила сеть и внедрила новые продуктовое решение.

Чтобы обеспечить качественную 3G и 4G-связь на НСК «Олимпийский», в фан-зонах и пресс-зонах, развернута активная распределенная антенная система (ADAS).

Также технические специалисты Киевстар усиливают сеть в центре столицы, на площадях, прилегающих к главной спортивной арене Киева – Троицкой и Спортивной, на улице Крещатик, и в парке им. Шевченко, где будут оборудованы фан-зоны для любителей футбола. Здесь компания установит передвижные 3G и 4G (LTE) базовые станции повышенной пропускной способности. Для того, чтобы гости столицы могли комфортно пользоваться 4G от Киевстар сразу же по прибытии в Киев, на территории аэропорта «Борисполь» строится дополнительная базовая станция 4G.

Абоненты Киевстар, которые не купили билеты на матч в Киеве или не имеют доступ к ТВ, могут воспользоваться приложением «Киевстар Футбол». В приложении можно смотреть лучшие матчи где бы вы не находились сразу на 5 девайсах без тарификации мобильного интернета. Скачать приложение на смартфон можно в Play Market и App Store.

