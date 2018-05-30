30 мая 2018, 9:45

DHL строит современный экологичный распределительный центр для Eaton

DHL Supply Chain, компания из группы Deutsche Post DHL, положила начало строительству нового распределительного центра для Eaton, глобального поставщика решений по управлению электроэнергией.

В рамках нового строительного объекта в Рейнбахе, недалеко от Бонна, DHL Supply Chain создает автоматизированный склад площадью 35 000 квадратных метров. Центр будет работать с начала 2019 года. Официальная церемония прошла с участием мэра Райнбаха Штефана Ретца (Stefan Raetz), CEO DHL Supply Chain в регионе MLEMEA Оскара де Бока (Oscar de Bok), CEO DHL Supply Chain в Германии и Альпах Карстена Шварца (Karsten Schwarz), а также президента корпоративного и электротехнического сектора Eaton в регионе EMEA Фрэнка Кэмпбелла (Frank Campbell) и старшего вице-президента по управлению поставками Eaton в регионе EMEA Клауса Гэба (Klaus Gäb).
 
В течение следующих нескольких лет DHL будет поддерживать электротехнический бизнес Eaton в Европе посредством трех распределительных центров в Германии, Великобритании и Чехии. Новый объект Eaton в Великобритании заработал в начале 2018 года, а в настоящее время идет модернизация и расширение объекта в Чехии. Новый завод в Райнбахе призван в первую очередь наилучшим образом обслуживать клиентов компании в Западной Европе.

Стратегически расположенный объект имеет доступ ко всем видам транспортных путей и гарантирует эффективное международное снабжение благодаря географической близости к пункту таможенной обработки Дуйсбург/Венло. Кроме того, завод в Рейнбахе позволит быстро выполнять заказы для основных европейских рынков благодаря близкому расположению крупных центров DHL и ориентации на потребности многих отраслей.

Совместно с Eaton, компания DHL Supply Chain разработала концепцию нового объекта с возможностью полного централизованного хранения, что подразумевает осуществление на объекте планирования, проектирования, оснащения, а также ввода в эксплуатацию и использования продуктов. Завод оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими высокий уровень автоматизации. Таким образом, у Eaton появится максимально гибкое индивидуальное логистическое решение. Месторасположение объекта также позволит сократить сроки освоения хранимой продукции и повысить ценность для клиента благодаря упрощенной структуре логистики.

Строительство будет выполняться в соответствии с Золотым стандартом 2015 года Совета по устойчивому строительству Германии. Для достижения этого стандарта здания объекта будут оснащены технологиями управления электропитанием Eaton: основным и аварийным светодиодным освещением, системами накопления энергии и системами распределения низкого и среднего напряжения. Обе компании привержены целям устойчивого развития, и указанный подход обеспечит безопасную, надежную и эффективную работу объекта и минимизирует степень его воздействия на окружающую среду.

Новый объект также призван подчеркнуть намерение DHL и Eaton расширить свое присутствие в регионе Бонна. На новый объект, когда он будет готов, перейдет большинство сотрудников Eaton из дистрибьюторского центра в Меккенхайме, а также на нем будут созданы новые рабочие места.


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