DHL строит современный экологичный распределительный центр для Eaton

30 мая 2018, 9:45

DHL Supply Chain, компания из группы Deutsche Post DHL, положила начало строительству нового распределительного центра для Eaton, глобального поставщика решений по управлению электроэнергией.

В рамках нового строительного объекта в Рейнбахе, недалеко от Бонна, DHL Supply Chain создает автоматизированный склад площадью 35 000 квадратных метров. Центр будет работать с начала 2019 года. Официальная церемония прошла с участием мэра Райнбаха Штефана Ретца (Stefan Raetz), CEO DHL Supply Chain в регионе MLEMEA Оскара де Бока (Oscar de Bok), CEO DHL Supply Chain в Германии и Альпах Карстена Шварца (Karsten Schwarz), а также президента корпоративного и электротехнического сектора Eaton в регионе EMEA Фрэнка Кэмпбелла (Frank Campbell) и старшего вице-президента по управлению поставками Eaton в регионе EMEA Клауса Гэба (Klaus Gäb).



В течение следующих нескольких лет DHL будет поддерживать электротехнический бизнес Eaton в Европе посредством трех распределительных центров в Германии, Великобритании и Чехии. Новый объект Eaton в Великобритании заработал в начале 2018 года, а в настоящее время идет модернизация и расширение объекта в Чехии. Новый завод в Райнбахе призван в первую очередь наилучшим образом обслуживать клиентов компании в Западной Европе.

Стратегически расположенный объект имеет доступ ко всем видам транспортных путей и гарантирует эффективное международное снабжение благодаря географической близости к пункту таможенной обработки Дуйсбург/Венло. Кроме того, завод в Рейнбахе позволит быстро выполнять заказы для основных европейских рынков благодаря близкому расположению крупных центров DHL и ориентации на потребности многих отраслей.

Совместно с Eaton, компания DHL Supply Chain разработала концепцию нового объекта с возможностью полного централизованного хранения, что подразумевает осуществление на объекте планирования, проектирования, оснащения, а также ввода в эксплуатацию и использования продуктов. Завод оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими высокий уровень автоматизации. Таким образом, у Eaton появится максимально гибкое индивидуальное логистическое решение. Месторасположение объекта также позволит сократить сроки освоения хранимой продукции и повысить ценность для клиента благодаря упрощенной структуре логистики.

Строительство будет выполняться в соответствии с Золотым стандартом 2015 года Совета по устойчивому строительству Германии. Для достижения этого стандарта здания объекта будут оснащены технологиями управления электропитанием Eaton: основным и аварийным светодиодным освещением, системами накопления энергии и системами распределения низкого и среднего напряжения. Обе компании привержены целям устойчивого развития, и указанный подход обеспечит безопасную, надежную и эффективную работу объекта и минимизирует степень его воздействия на окружающую среду.

Новый объект также призван подчеркнуть намерение DHL и Eaton расширить свое присутствие в регионе Бонна. На новый объект, когда он будет готов, перейдет большинство сотрудников Eaton из дистрибьюторского центра в Меккенхайме, а также на нем будут созданы новые рабочие места.