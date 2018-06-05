Оператор lifecell запустил новую услугу "Роуминг Пазл"

5 июня 2018, 13:45

С 01 июня 2018 года с услугой «Роуминг Пазл» абоненты lifecell могут заказать роуминг на весь период поездки – на 3, 8, 11, 15 или 30 дней.

Кроме этого, абоненты могут по принципу конструктора собрать для себя необходимый пакет услуг. Так, в рамках услуги «Роуминг Пазл» абоненты могут выбрать необходимое количество интернет-трафика, минут и SMS из предложенных вариантов: от 100 МБ до 2ГБ, от 10 до 100 минут, от 15 до 50 SMS. Чем больше объем выбранного интернет-трафика, минут и SMS, тем выгоднее цена для абонента. Каждый раз при заказе любого пакета интернет трафика – абоненты дополнительно получают 100 МБ Интернета в роуминге для использования через приложение BiP без дополнительной оплаты!



«Роуминг Пазл» - это уникальное решение на украинском рынке, которое открывает новое измерение свободы для украинских абонентов в роуминге. Отныне каждый абонент lifecell может самостоятельно выбрать нужное количество услуг, ориентируясь на свои потребности в общении за границей. Услуга «Роуминг Пазл» доступна всем абонентам индивидуальной формы обслуживания.





