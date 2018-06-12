Patriot представила свои новые SSD в форм-факторах M.2 и 2,5 дюйма

12 июня 2018, 10:45

На Computex 2018 компания Patriot представила свои новые SSD сразу в двух форм-факторах - M.2 и 2,5 дюйма.



Новинки ориентированы на потребительский рынок.

В накопителях M.2 применен контроллер Phison E12. Отдельно отмечена поддержка NVMe. Производитель утверждает, что скорость последовательного чтения информации достигает 3200 Мбайт/с, а записи – 3000 Мбайт/c. Показатель IOPS в режимах произвольного чтения/записи данных блоками по 4 Кбайт – до 600 тис.

Габариты новинок - 22х80 мм. Версии с объемом памяти – 256 ГБ, 512 ГБ и 1ТБ. Старт продаж – текущее лето. Более точная дата будет названа позже.



Новые SSD Patriot в форм-факторе 2,5 дюйма обладают контроллером Phison S12. У этих продуктов интерфейс Serial ATA 3.0. Доступен продукт в версии 256 ГБ, 512 ГБ, 1ТБ и 2ТБ. Производитель говорит о скорости последовательного чтения/записи 550 и 530 Мбайт/c. IOPS при произвольном чтении – до 100 тыс. операций, а записи – до 90 тыс. Точная дата релиза и цены пока также не уточняются.