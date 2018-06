Новый проигрыватель виниловых пластинок с ретро-дизайном - Onkyo CP-1050

18 июня 2018, 11:15

На первый взгляд проигрыватель выглядит так же шикарно, как будто он был сконструирован в 1970-х годах, хотя на рынке появился два года тому назад.

Все-таки виниловый бум сделал свое доброе дело, и наряду с фирмами, которые на протяжении многих лет упорно создавали новые шедевры проигрывателей виниловых дисков, некоторые компании, как, например, Onkyo, вспомнили, что в свое время и у них много чего получалось в этом сегменте аудио рынка. И причем неплохо.



Модель СР-1050 представляет группу популярных устройств, которых в народе называют «включаем и слушаем». В ней предусмотрен прямой привод с бесщеточным мотором, который обладает малым вращающим моментом, что, по мнению конструкторов, позволяет существенно снизить уровень помех, влияющих на правильное воспроизведение низких частот, Кроме того, в отличие от проигрывателей с пасиковым приводом, в которых установлены электромоторы, конструкция СР-1050 устраняет высокочастотные искажения. В сочетании с точной системой управления кварцевым генератором тактовой частоты и качественными подшипниками, аппарат демонстрирует плавное вращение опорного диска, что обеспечивает четкое и чистое звучание пластинок.



Сам опорный диск изготовлен из алюминия методом литья под давлением. Он достаточно массивный, чтобы противостоять вибрациям, благодаря особой инертности, и таким образом избежать колебаний высоты тона, а резиновый мат поглощает микро-резонансы, возникающие в процессе работы проигрывателя.



Слева от опорного диска расположена кнопка включения, затем две кнопки поменьше позволяют выбрать частоту вращения диска – 33 1/3 или 45 оборотов в минуту. Крупная кнопка справа обеспечивает запуск диска. С эргономической точки зрения все продумано идеально. Тонарм изготовлен из алюминия в форме латинской буквы «джей – J». Звукосниматель со стилусом OC-105 стандартный и входит в комплект. Держатель головки съемный, что позволяет в будущем улучшить качество звучания путем замены звукоснимателя.



Настройка проигрывателя довольно простая и не должна создать проблем даже новичку. Прежде всего, необходимо установить горизонтально аппарат. Для этой цели используют спиртовой нивелир с пузырьком воздуха. В ножках предусмотрена регулировка высоты. Затем устанавливаем горизонтальный баланс тонарма для обеспечения соответствующей величины прижимной силы стилуса. Для этого выставляем противовес хвостовика на «ноль», открываем полупрозрачный козырек стилуса, снимаем тонарм с опоры, при этом оставляем уровень лифта в самой нижней точке. Устанавливаем противовес таким образом, чтобы тонарм вернулся в горизонтальное положение, при этом следите, чтобы стилус не касался резинового мата. После чего поместите тонарм на опору и закрепите прижимом.



Теперь переходим к установке величины прижимной силы стилуса. Кольцо с метками выставляем на «ноль» в горизонтальном положении и настраиваем на соответствующее положение от 3,5 г до 0,5 г. При юстировке также необходимо учитывать массу или вес самого звукоснимателя. При осуществлении этой процедуры старайтесь не касаться противовеса, чтобы не сбить настройки горизонтального положения тонарма. Если в дальнейшем вы планируете заменить звукосниматель и стилус на более дорогую версию, вам придется переустановить значения.



Большое значение имеет компенсатор скатывающей силы. При проигрывании винила возникает сила, которая «тащит» или скатывает кончик стилуса к центру грампластинки. На одну из стенок канавки пластинки применяется выше сила трения, чем на другую. От этого происходит не равномерный износ стилуса и далее, порча любимых пластинок. Но этого можно избежать. Силу нейтрализуем путем установки величины компенсатора скатывающей силы, аналогично, как и прижима стилуса. Для этого с правой стороны от опоры тонарма на базовой площадке находится регулирующий диск. Если показатель прижимной силы равен трем, то величину компенсатора также следует устанавливать на «три».



А теперь подключаем проигрыватель во встроенный в усилитель фонокорректор ММ, то есть, который преобразует сигналы, поступающие с подвижного магнита (Moving Magnet) и включаем аппарат в сеть. В качестве усилителя мы использовали модель Onkyo A-9030, а в качестве акустической системы -DALI Zensor 7. Коммутация осуществлялась с помощью кабелей Atlas Hyper. Оба компонента приблизительно одинаковы с проигрывателем виниловых дисков Onkyo CP-1050 по цене, а дальше мы проверим, насколько комплект сбалансирован в плане звукопередачи.



Прежде, чем поставить пластинку на опорный диск, вспомните, как давно вы слушали ее. Ведь канавки очень узкие и быстро притягивают в себя пыль, микрочастицы и разный мусор. Стилус сам по себе довольно хрупкий, а его острие, которое считывает информацию с боковых сторон дорожек еще более деликатное. Хотите увидеть? Пожалуйста.



А представьте себе, что между острием и канавкой попадают пылинки, а? Вот почему после нескольких прослушиваний появляется сначала «песок», а затем и треск, которые могут очень сильно раздражать человека, когда он полностью погружается в музыку. Поэтому пластинки желательно помыть, но не мыльным раствором или шампунем. Знаменитый клей ПВА, намазанный толстым слоем на поверхность диска, также не является идеальным решением. Ведь даже после тщательного снятия все-таки остаются его частички. Единственный выход – это мойка с помощью специальной моечной машины. Конечно, такая процедура потребует дополнительных затрат, но, поверьте, что игра стоит свеч. Однажды мы даже проводили следующий эксперимент. Взяли запечатанную пластинку с записью концерта для скрипки с оркестром, раскрыли ее, поставили на проигрыватель, прочистили щеткой, которая обязательно должна быть у каждого винилолюба, прослушали, а затем промыли с помощью машины и повторили процедуру. Разница в звучании была заметна. Сцена стала более пространственной, получила больше воздуха, инструменты стали более осязаемыми, а скрипка в верхних регистрах зазвучала мягче и более интимно.



Для прослушивания мы взяли несколько пластинок, выпущенных в период 1970 – 90 годов, отказавшись от «новодела», и вот, что получили. Это чисто субъективные впечатления, но тем не менее.



Первым был альбом The Magician’s Birthday группы Uriah Heep (1972 Mercury ‎– SRM-1-652, USА), своеобразное продолжение знаменитого Demons And Wizards. Это была эпоха золотого состава коллектива. Голос вокалиста Дэвида Байрона необычайно чистый и безумно притягательный занимал треть центральной части сцены, благодаря своей глубине и эмоциональности. Сейчас можно говорить, что ему не хватало школы оперного вокала для того, чтобы стать одним из лучших рок-певцов мира. Далее, Мик Бокс, необычайно талантливый гитарист, в техническом плане не уступал ни Джимми Пейджу, ни Тони Айоми, однако ему не хватало своей «фишки», и, наверное, поэтому он был в тени своих коллег. Однако, как композитор-мелодист превосходил их. Зато ритм-секция была просто блестящей, и, в первую очередь, благодаря талантливому бас-гитаристу Гарри Тейну. Ему удалось закрывать своими пассажами все пробелы в проигрышах клавишных инструментов. Сам Кен Хенсли, клавишник и прекрасный композитор, автор многих красивейших песен, которые вошли в золотой фонд группы, не раз отмечал, что ему не хватало импровизационной виртуозности Рика Уэйкмана, Джона Лорда, или Кейта Эмерсона. Поэтому некоторые функции взял на себя Гарри Тейн, которому удалось создать оригинальный музыкальный почерк группы, благодаря которому она стала легко узнаваемой, и который не удалось повторить бас-гитаристам, которые пришли ему на смену.



Зато у Deep Purple в альбоме In Rock (1970, Harvest ‎– 5C 062-91442, Netherlands) сразила наповал необычайная слаженность звучания всей группы. Первая композиция Speed King – невероятная концентрация драйва и внутренней энергии. Скорострельные переклички гитары Ритчи Блэкмора и органа Джона Лорда заставляли сердца учащенно биться, а гомерический хохот Йена Гилллана просто сводил с ума. Ну а Child In Time унесла нас в далекие времена, когда мы, тогда еще желторотые юнцы, слушали одну эту песню на протяжении нескольких недель, доводя до белого каления своих любимых родителей.



Следующая классика жанра – The Last In Line Ронни Дио (1984, Vertigo ‎– 25PP-131, Japan). Несмотря на прекрасный коллектив музыкантов, здесь выделим двух звезд. Это сам Маэстро и 22-летний Вивиан Кэмпбелл, который, несмотря на свой возраст уже тогда проявил себя оригинальным и разноплановым талантливым музыкантом. Особое внимание хотелось бы уделить вокалу. Благодаря внутренней эмоциональности, как в быстрых треках, так и в балладах, например, The Last In Line, голос Ронни Джеймс Дио звучит, как пятый инструмент. Проигрыватель Onkyo CP – 1050 на всех пластинках умудряется вытянуть максимум нюансов из записи вокала и преподнести все его тембральное богатство.



Гэри Мур и его Still Got The Blues. Несмотря на обширную дискографию (более двух десятков альбомов) для многих любителей музыки Гэри Мур все равно остается автором одной песни Still Got The Blues. Поклонники могут назвать еще дюжину его хитов, которые не уступают ей, но факт остается фактом. Однако при прослушивании одноименного альбома, мы больше внимания уделили песне Oh Pretty Woman. И не потому, что она вторая по счету, а потому, что основную музыкальную тему исполняла бас-гитара Энди Пайла, а электрогитара лишь небрежно подчеркивала рваный ритм блюза. Орган Hammond Дона Эйри создавал очаровательную ауру композиции. О восприятии самого хита Still Got The Blues можно говорить долго и много. Даже после стольких лет после первого знакомства и энного количества прослушиваний, знаменитый проигрыш и первая фраза Used to be so easy to give my heart away… хватают цепкой рукой за душу, а прощальное соло электрогитары не дает ни на минуту усомнится в том, что Though the days come and go, There is one thing I know, I've still got the blues for you.



Джаз был представлен альбомом американского пианиста Кейта Джарретта The Köln Concert (1975, ECM Records ‎– ECM 1064/65 ST, Germany). Сам концерт проходил в Оперном театре, и, несмотря на позднее время, собрал полный зал. Запись выполнена с помощью двух ламповых микрофонов Neumann U-67, и звукоинженеру удалось зафиксировать не только звучание рояля Bossendorfer, но и всю атмосферу помещения театра. Что касается самого исполнения, то здесь Джаррретт продемонстрировал свой талант джазмена, а также академического пианиста. Его мощное туше, остинато и ритмические фигуры левой рукой только подчеркивали эффект мощных басовых нот. Кроме того, он лишний раз доказал свое мастерство импровизатора. В первой части Кейт Джарретт на протяжении 12 минут обыгрывает переход с аккорда A m7 на G major сначала в медленном темпе, а затем в ритме блюза. Во второй части на протяжении 6 минут обыгрывает аккорд F# minor. И все это звучит настолько эффектно и красиво, что альбом The Köln Concert вошел в специальный справочник 1001 Albums You Must Hear Before You Die («1001 альбомов, которые вы должны прослушать, прежде чем умереть»).

Если говорить откровенно, то нам очень понравился проигрыватель виниловых дисков Onkyo CP-1050. У него привлекательный, классический вид. Платформа изготовлена из древесно-волокнистой плиты средней плотности, отделанный пленкой под светлую вишню и черный дуб. В комплект входит пылезащитная крышка из акрила, которую желательно снять перед прослушиванием дисков. Оснащенность максимально оптимизирована для того, чтобы сделать процесс общения с проигрывателем максимально простым и удобным. Что касается звучания СР-1050, то его можно охарактеризовать как чистое, детальное, сочное и теплое. Безусловно, что оно должно понравиться поклонникам винила. Да и цена достаточно демократичная - 550 долларов США. Естественно, что проигрыватель можно успешно модернизировать без существенных финансовых затрат. В первую очередь, мы бы заменили аналоговый кабель RCA, более качественым. Следующим шагом может быть покупка отдельного блока фонокорректора. Вы можете выбрать транзисторный или ламповый варианты. Хотя следует отметить, что Onkyo A-9030, учитывая стоимость, имеет на своем борту качественный корректор. Однако, здесь нужно проверить, чтобы основной усилитель не создавал препятствий для раскрытия потенциала, иначе вы потратите деньги впустую. С другой стороны можно заменить со временем звукосниматель. Поскольку держатель головки съемный, то сама процедура не создаст проблем. Кроме того, можно заменить внутреннюю проводку в тонарме.