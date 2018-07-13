В Украине растет рынок игровых устройств

13 июля 2018, 12:15

Популярность игровых ПК в Украине набирает обороты. Этот тренд является частью мировой тенденции в игровой индустрии.

По данным GfK, она развивается намного быстрее, чем можно было себе представить несколько лет назад. Международные игровые турниры, например, по Dota, собирают больше зрителей, чем футбольные матчи финала MBA.

Рынок реагирует на спрос, показывая растущую долю игровых ПК и аксессуаров к ним от года к году по всему миру. Согласно статистике GfK по 2017 году, наибольший вклад в общие продажи идет из стран Западной Европы (39% ноутбуки и 65% десктопы), а также из региона APAC (34% ноутбуки и 21% десктопы). Доля региона CIS, хотя и составляет пока 6% по ноутбукам и 2% по десктопам, показывает стремительный рост – более 75%. Продажи ноутбуков и десктопов в 2017 суммарно достигли почти 4 млрд. долларов.

Растет данный сегмент и в Украине. Согласно данным GfK, объем продаж ПК для игр значительно увеличился в 2018 году по всем категориям. Доля сегмента игровых ноутбуков в деньгах составляет лишь 10%, по сравнению с прошлым годом, но при этом наблюдается трехкратный рост. Сегмент с уверенностью можно назвать прибыльным, т.к. цена игрового ПК как минимум в два раза выше неигрового устройства.

Лидерство без проводов – так охарактеризовал тенденцию на рынке игровых устройств представитель компьютерного бренда Logitech. В разработке продуктов компания работает с профессиональными спортивными командами, ориентируясь на реальные потребности геймеров. Logitech представил беспроводные технологии: игровые мыши и клавиатуру. По словам менеджера Logitech, такие устройства пользуются спросом в Украине. Продажи игровых устройств в Украине будут еще расти, вместе с популярностью гейминга.

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