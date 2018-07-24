Tesla Quadra – Илон Маск готовит анонс собственного смартфона

24 июля 2018, 9:45

Об этом пишет авторитетный ресурс SlashLeaks, который опубликовал также фотографии передней и тыльной панели грядущей новинки.

По слухам, терминал получит название Quadra.Технические характеристики грядущей новинки пока не приводятся, но в SlashLeaks утверждают, что эта трубка будет позиционироваться в флагманском сегменте.Пока в точности известно о том, что новинка будет безрамочной с вырезом в стилистике iPhone X. Основная камера окажется двойной, и будет ориентирована горизонтально. Кроме того, на тыльной панели также будет расположен внушительный логотип Tesla и, скорее всего, решетка динамика.О дате анонса терминала пока ничего не известно. Что-либо об ориентировочной стоимости пока говорить преждевременно.