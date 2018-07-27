В Европейском союзе появился первый Bitcoin-банкомат

27 июля 2018, 16:12

Если первый банкомат, через которой можно было приобрести самую популярную криптовалюту в мире, Биткоин, появился в Киеве ещё в прошлом году, то видимо из-за правовых сложностей в Европейском союзе удалось установить первый Bitcoin-банкомат только на прошлой неделе. Знаменательным местом установки стал один из самых крупных аэропортов Европы - Амстердамский Схипхол. Согласно последним данным пассажиропоток через аэропорт Схипхол в прошлом году составил более 68 миллионов. Владельцы нового банкомата угадали с местом, и если тестовый период в 6 месяцев докажет высокую популярность среди путешественников, то аэропорт обещал оставить Bitcoin-банкомат.

Директор аэропорта Схипхол прокомментировал новость следующим образом: "Наш аэропорт старается быть передовыми воздушными воротами в мире, именно поэтому мы вводим инновационные продукты раньше остальных и нашью конечной целью является обеспечить каждого пассажира высококлассным обслуживанием. Новый банкомат, в котором можно купить криптовалюту за наличные евро, должен стать полезным для очень многих пассажиров и прежде всего надеемся, что многие посетители нашего аэропорта из стран Азии будут менять оставшиеся евро на криптовалюту перед возвращением домой. Многим известна проблема путешественников, что по возвращению на родину у них остаётся как минимум 10 евро не потраченной зарубежной валюты. Если такие банкоматы поставят во всех крупных аэропортах, то пассажиры смогут покупать криптовалюту с выгодой для себя".

Конкретный банкомат, установленный в аэропорту Схипхол принимает к оплате только евро и только наличные деньги, а взамен на ваш криптокошелёк будут зачислены Bitcoin или Ethereum. В будущем обещают добавить и другие менее популярные криптовалюты.

Отдельно стоит отметить, что криптоэнтузиастов в Западной Европе гораздо меньше, нежели в странах СНГ. Согласно недавним исследованиям, проведённым в Украине в середине июня 2018 года, 72% опрощенных знают, что такое криптовалюта и лишь 5% слышат про это впервые. Естественно молодые люди знают про криптовалюту больше, нежели старшее поколение. Согласно опросу, 13% опрощенных являются держателями криптовалюты. Самой популярной криптовалютой при этом среди купивших является Bitcoin (88%), потом идёт Bitcoin Cash (25%), и лишь единицы обменяли свои гривны на Litecoin, Dash и Ethereum. Более 85% респондентов сказали, что не понимают, как работает криптовалюта и зачем она вообще нужна.

Криптовалюта – это дигитальная валюта нового поколения, которая полностью создана при помощи современной технологии блокчейн. Если дословно перевести, то блокчейн это цепочка блоков, а если простыми словами объяснить, то любая криптовалюта состоит из небольших зашифрованных блоков информации, которые формируют денежную единицу. В разработке за базу взята криптография, которая позволяет криптовалюте быть намного более безопасным средством оплаты, нежели привычные мировые валюты. Криптовалюта, это альтернативный способ оплаты. Точно также, как в привычном финансовом мире есть рубли, доллары и гривны, в мире блокчейна есть различные криптовалюты – Биткоин, Эфериум, Лайткоин, Дэш и многие другие.

Криптовалюта существует лишь в виртуальном мире, и физически не существует в виде купюр или монет. Хранить новую дигитальную валюту можно на специально отведённых кошельках в интернете, на компьютере или в мобильном приложении. Валюта храниться под определённым цифровым кошельком, например, “1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2” и есть адрес Bitcoin кошелька, который необходимо вводить в интернете для получения средства. Чаще всего вместо длинного кода, который практически невозможно запомнить, используют QR-коды, легко считываемые любыми мобильными устройствами, а также Bitcoin-банкоматами.

Помимо банкоматов, которых в мире сейчас насчитывается не больше 100, большинство заинтересованных лиц покупают криптовалюту через специальные биржи в интернете. Существует около 20 проверенных обменных бирж, где вы можете купить или продать выбранную вами новую дигитальную валюту. Плюс таких порталов заключается в том, что курсы криптовалют идентичны тем, что выдают крупные поставщики котировок, то есть вы не теряете деньги на покупке или продаже, как это обычно происходит с привычными обменными пунктами, занижающими курс сравнивая с межбанковским. Конечно вам придётся заплатить небольшой комиссионный сбор за обработку транзакции, но это единожды, не зависимо от суммы покупки. Например, на популярной бирже Coinbase вы заплатите 2% за покупку любой криптовалюту, при этом не важно купите вы 1 Биткоин или сразу 10. Помимо бирж можно купить криптовалюту у других людей. Существуют специальные площадки, где вы можете найти кто продаёт или, кто желает купить определённый вид дигитальной валюты и по какой цене. Обычно, при таких сделках люди встречаются в живую дабы избежать возможность мошенничества. В Казахстане такой способ более популярный, чем покупка через биржи, так как исключаются любые посредники, а также для некоторых лиц это возможность не заявлять никаким организациям, что они оперируют средствами в виде криптовалют, а это с некоторых пор помогает избежать уплаты налога на доход. Например, в Финляндии уже введены поправки в закон, тем самым любой доход в криптовалюте тоже облагается подоходным налогом, за исключением сумм до 1000 евро. Из-за того что биржи взымают комиссию за каждую транзакцию в Украине криптовалюту очень часто покупают на торговых площадках через брокеров. Желающие заработать на изменениях курса в кратчайшие сроки подвержены лишь небольшому спреду, но в целом платформы для торговли намного удобнее, доступно точно такое же количество криптовалют, а ввод и вывод средств доступен всеми популярными методами (электронные кошельки и банковские карты). Ниже представлен скриншот одной из таких платформ:

В принципе любой желающий может заключить сделку на покупку или продажу популярной криптовалюты. Минимальная сумма сделки зависит от торговой площадки, но обычно начать торговать можно от $1. Принцип работы очень прост: вы регистрируетесь на площадке, верифицируете свою личность, как это положено согласно законам о борьбе с отмыванием денег и терроризмом в Европейском Союзе, делаете депозит и начинаете торговать. Допустим, вы сегодня заключили сделку на покупку Bitcoin на сумму в $100 и на момент заключения сделки Bitcoin стоил $6000. Если через некоторое время стоимость Биткоина достигнет $7000, то вы получаете доход в процентном соотношении. В нашем примере со $100, это означает что цена изменилась на 16,6%, а значит вы заработаете почти 17 долларов. Учитывая, как быстро иногда меняется стоимость криптовалюты, то такой резкий скачок в 1000 долларов в цене за один Биткоин может произойти меньше чем за 24 часа. Конечно же всегда есть риск, что цена пойдёт вниз и тогда вы не заработаете деньги, а потеряете, поэтому наш совет досконально изучать новости и принцип изменения стоимости криптовалюты и лишь потом заниматься серьёзной торговлей.

Поэтому, если вы интересуетесь криптовалютой с конечной целью получения выгода на разнице курса покупки/продажи, то советуем новичкам всё-таки покупать Биткоины и другие дигитальные валюты в проверенных биржах на долгосрочный период. Краткосрочная торговля без дополнительных знаний и опыта торговли на финансовых рынках может привести к потере всех средств, поэтому будьте аккуратны.

Вы примерно знаете, что такое криптовалюту и каким образом можно её приобрести, но самое главное куда же её можно потратить? Учитывая тот факт, что пик популярности данной темы пришёлся на предыдущий год, то в мире ещё нет такого большого количества компаний, которые готовы принять Bitcoin и другие криптовалюты в качестве альтернативной оплаты. Даже несмотря на интересный факт крупнейшего в мире поискового сервиса Google, когда в 2017 году люди в разы больше интересовались криптовалютой, нежели политикой и экономическими новостями, связанными с золотодобычей, лишь единичные фирмы принимают криптовалюту в качестве оплаты. Из крупнейших брендов, которые у всех на слуху, следующие акцептируют новую дигитальную валюту: Microsoft, Subway, airBaltic, Burger King, KFC, eBay. Конкретно в странах СНГ криптовалюту можно потратить тоже практически на всё: еду, образование, технику, путешествия и предметы одежды. Чаще всего компании принимающие криптовалюту встречаются в крупных городах, но также в более маленьких населённых пунктах можно встретить гостиницу или кафешку, где принимают Bitcoin в качестве оплаты. Естественно, в интернете таких компаний намного больше, так например существует сразу ряд сайтов, где можно приобрести популярные игры на приставки или компьютер за криптовалюту, или же просто насладиться видео играми в режиме онлайн, например на развлекательном сайте Bitcasino. Интересно, что мелкие предприниматели всё активнее изучают блокчейн и связанные с ним технологии, так, например, в городе Егорьевск, что в 100 километрах от Москвы, за Биткоины можно купить даже колотые дрова. Чем больше будет таких предпринимателей, и заинтересованных людей, тем активнее будет внедрятся криптовалюта в нашу повседневную жизнь.

Возможно, кому-то покажется, что о криптовалюте сейчас говорят слишком много, но это не с проста. У новой дигитальной валюте есть огромное преимущество над нынешней финансовой системой – криптовалюта полностью децентрализована, а значит нет не единого органа, который мог бы повлиять на стоимость той или иной криптовалюты. Сейчас, например, гривна очень сильна привязана к доллару, а тот в свою очередь к стоимости нефти, и эту цепочку можно продолжать бесконечно. Цена Биткоина практически никак не зависит от политических или экономических новостей, но если речь идёт о блокчейне или запрете криптовалюты в определённом регионе, то естественно цена значительно упадёт или вырастет. Стоимость криптовалюты регулируется самими участниками рынка, то есть чем больше спрос на криптовалюту, тем больше предложений. Если народ активно покупает криптовалюту, то естественно, что её стоимость будет стремиться вверх, а если интереса нет, то цена будет оставаться прежней, либо идти вниз.

Помимо децентрализованности криптовалюта анонимна, как мы уже выше упоминали, у каждого пользователя есть свой собственный длинный код от кошелька, где хранятся Bitcoin’ы и другие цифровые деньги. Когда совершаются какие-либо транзакции кроме длинного номера от кошелька ни получатель, ни отправитель не видит. Благодаря анонимности криптовалюта стала очень популярна на чёрном рынке, но даже в повседневной жизни всё больше людей любят анонимность, удаляются из социальных сетей, заклеивают камеры на своих ноутбуках и делают другие, странные для кого-то вещи. Криптовалюта обеспечивают полноценную анонимность и полезна, например, в финансовых вопросах, когда банки оценивают каждого пользователя по нескольким параметрам, и не важно сколько у вас денег на счету, вам могут отказать в кредите по непонятным причинам. С криптовалютой таких проблем не должно возникнуть вовсе, хотя проблема сейчас заключается в другом – нет банка, который бы полноценно оперировал криптовалютами.

Очередной плюс криптовалюты – отсутствие посредников. Если взглянуть на процесс банковского перевода денег одного человека другому или при оплате за какой-то товар, то выстроится примерно такая вот картинка:

В цепочке вы можете заметить сразу несколько посредников, именно поэтому международные платежи такие дорогие. Иногда, чтобы отправить $10 из одной страны в другую необходимо заплатить $30, что очень часто раздражает обычных пользователей, и поэтому прибегают к альтернативным методам пересылки денег, как например Western Union. Стоимость обусловлена несколькими третьими-компаниями, которые тоже хотят свою долю за процессинг транзакции, и на выходе получается круглая сумма. Если речь идёт о криптовалюте, то житель Китая может спокойно перевести N-ное количество Биткоинов в Украину, не заплатив при этом ни цента никаким компаниям. Помимо отсутствия комиссии, пересылка денег моментальна, а в случае с обычными международными банковскими платежами это может занять около 7 рабочих дней. Для тех, кто не совсем понимает, как это возможно, для примера можно привести работу Торрентов, p2p системы, где пользователи интернета пересылают друг другу файлы без всяких посредников и на самых высоких скоростях (в зависимости от интернет подключения). Такой же принцип, в упрощённой форме, работает в блокчейне и конкретно при пересылке криптовалюты из одного кошелька в другой. К сожалению, есть один большой минус транзакций – вы должны быть очень аккуратны при вводе номера кошелька, потому что все транзакции по криптовалюте не обратимы. То есть если вы опечатались в номере кошелька, и ваши деньги отправились не тому адресату, то к сожалению, ничего с этим поделать уже нельзя, если вы только не найдёте получателя, кому отправились деньги. Поэтому при пересылке средств необходимо быть очень внимательным и всегда перепроверять код кошелька.

В заключении хотелось бы поделиться отличной новостью для жителей Украины, Киева в частности. В начале осени, а точнее 19 сентября в Киеве пройдёт международная конференция по блокчейну и криптовалюте, Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv, где встретятся бизнесмены, программисты, инвесторы, юристы, первые лица государственных институтов, владельцы стартапов и финансисты, чтобы обсудить будущее индустрии. Поверьте, даже начинающим будет очень полезно погулять по такой конференции, пообщаться со знающими людьми лично, а не читать статьи в интернете. На конференции заинтересованные люди смогут найти единомышленников, завязать новые знакомства, что не маловажно, когда среди вашего круга общения не всегда можно найти людей, которые обсуждают блокчейн и всё что с ним связано, а вам этого очень хочется.

Новость об установке Биткоин-банкомата, в очередной раз подтверждает тот факт, что криптовалюта плотно заходит в нашу повседневную жизнь. Появляется всё больше возможностей для имплементирования блокчейна в финансовые операции любой компании, и как мы уже говорили, с ростом спроса появляются предложения, и индустрия начинает развиваться семимильными шагами. В ответ на запреты криптовалюты в определённых странах, можно сказать лишь одно – посмотрите на мессенджер Telegram, после официального запрета в России его стало использовать больше людей, только все блокировки приходится обходить при помощи подключения VPN. Была бы лазейка, и кто-то найдёт как обойти запрет для выполнения поставленной задачи. Если вы думаете, что криптовалюта это большой пузырь, который скоро лопнет, то погрузитесь в данную тему чуть глубже, почитайте статьи от ведущих финансовых аналитиков и технологических экспертов и вы сами начнёте рассказывать всем, про возможности новых дигитальных денег.