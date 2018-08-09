Лаборатории LG станут центрами разработки и внедрения ИИ

9 августа 2018, 13:45

Компания LG намерена в ближайшее время усилить свои позиции в развитии продуктов на основе искусственного интеллекта, как для частных, так и для корпоративных клиентов.

С этой целью компания совместно с признанными академиками и успешными стартапами открывает новые лаборатории в Северной Америке.



Знаменательным событием станет открытие новой лаборатории LG Electronics AI Research Lab в Канаде, которая является подразделением недавно расширенной лаборатории LG Silicon Valley AI Lab в Санта-Клара, Калифорния. Таким образом, две североамериканские лаборатории будут способствовать развитию научно-исследовательского потенциала компании LG, который сейчас реализуется в лабораториях в Южной Корее, Индии и России. Все эти подразделения объединяет приверженность идее, что будущее – за искусственным интеллектом.



Кроме того, в LG планируют запустить партнерский исследовательский проект с Университетом Торонто, известным во всем мире своими наработками в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, особенно в области глубинного обучения.



В ходе пятилетнего научно-исследовательского партнерства с Университетом Торонто, бюджет которого исчисляется несколькими миллионами долларов, LG планирует развивать свою стратегию «Открытая платформа – Открытое партнерство – Открытое взаимодействие», нацеленную на расширение экосистемы искусственного интеллекта. В новой лаборатории надеются использовать опыт ученых из Университета Торонто, у которых теперь появится возможность сотрудничать с командой североамериканских исследователей из компании LG. Кроме того, LG намерена сотрудничать и инвестировать в некоторые североамериканские стартапы.



Профессор Вивек Гоэл, занимающий пост проректора по науке и инноватике в Университете Торонто, считает LG очень перспективным партнером в сфере исследований искусственного интеллекта. «Наш университет с нетерпением ждет начала проекта с компанией LG – одной из ведущих в сфере инновационных технологий, ведь наши ученые также много сделали для развития искусственного интеллекта. Присутствие подобных глобальных игроков в нашей среде открывает новые возможности для наших исследователей, стажеров и стартапов», – отметил профессор Вивек Гоэл.



И.П. Парк развил тезис профессора Гоэла, заявив, что «решения в сфере искусственного интеллекта, основанные на глубинном обучении, радикальным образом изменят наше взаимодействие с окружающим миром. Теперь взаимодействие станет проще благодаря использованию контекстуальных данных, например, биометрической информации, эмоций, жестов и, конечно же, голоса. Далее президент рассказал, на каких трех основах строится стратегия LG в области искусственного интеллекта:



«Первое – это способность со временем эволюционировать. Поэтому, чем дольше вы пользуетесь нашими продуктами, тем лучше они приспосабливаются к вашим потребностям. Второе – это способность интегрировать искусственный интеллект в различные аспекты нашей жизни, чтобы обеспечить постоянный и качественный опыт использования любых продуктов из линейки LG: от подключаемых устройств и телевизоров до сетевых решений в автомобилях и смартфонах. Третьей основой является открытость – наша стратегия заключается в том, чтобы обеспечить потребителям наилучший опыт использования решений на основе искусственного интеллекта, при этом предлагая им последние достижения наших ведущих партнеров по бизнесу».