Samsung развивает инновации во внешних SSD X5

4 сентября 2018, 14:45

Samsung Electronics представила свой первый, основанный на NVMe, портативный твердотельный накопитель (SSD) - Samsung Portable SSD X5 - который демонстрирует новый уровень производительности и надежности в сфере внешней памяти.

Благодаря новейшей технологии Thunderbolt 3, новый X5 имеет чрезвычайную скорость в компактном и долговечной форм-факторе, что делает его идеальным портативным накопителем для постоянно занятых создателей контента и ИТ-специалистов.



«Как лидеры в области высокопроизводительных и надежных накопителей мы с большим удовольствием продолжаем развивать рынок внешних твердотельных накопителей с использованием первого портативного SSD с Thunderbolt 3», - сказал д-р Майк Менг, вице-президент по бренд-маркетингу бизнеса памяти в Samsung Electronics. «X5 - это еще одно подтверждение стремления компании Samsung по созданию инновационных портативных устройств хранения данных, которые позволяют быстрее переносить большие файлы, экономя ценное время для пользователей».



Редактирование видео в 4K, 3D-рендеринг в реальном времени или редактирования снимков с высоким разрешением - потребители хотят быстро и удобно хранить и передавать свои данные. Используя синергию между технологиями NVMe и Thunderbolt 3, Samsung X5 обеспечивает максимальную производительность для профессионалов, работающих с тяжелыми мультимедийными файлами. Благодаря пропускной способности Thunderbolt 3, что составляет 40 Гбит / с - в четыре раза быстрее, чем USB 3.1 - X5 предлагает скорость чтения до 2800 Мбит / с, что в 5,2 раза быстрее, чем широко используемые портативные SSD-интерфейсы SATA и до 25.5 раз быстрее, чем внешние жесткие диски. Новый SSD X5 также имеет быструю максимальную скорость записи в 2300 Мбит / с, что позволяет пользователям передавать 20 ГБ 4K UHD-видео за 12 секунд. Разработанный для Mac и ПК с портами Thunderbolt 3, X5 позволяет пользователям наслаждаться преимуществами скорости в легком и портативном дизайне и возможным объемом памяти до 2 Тб.



X5 имеет цельный металлический корпус с глянцевым покрытием и нескользящей нижней поверхностью. Учитывая ударопрочную внутреннюю раму и прочный металлический корпус, устройство может пережить случайные падения с высоты до двух метров (6,6 футов). Кроме того, технология Dynamic Thermal Guard и радиатор - механический внутренний элемент - защищают X5 от перегрева, обеспечивая надежность и сохраняя оптимальные рабочие температуры. X5 также обеспечивает мощную защиту данных с помощью «Samsung Portable SSD Software», основанный на шифровании аппаратных данных AES 256 бит, в частности, опциональную защиту паролем и легкую настройку параметров безопасности.

X5 получил лимитированную трехлетнюю гарантию. В Украине SSD X5 будет доступен в продаже в начале сентября 2018 года в комплектациях на 500 Гб и 1 Тб. Рекомендованная розничная цена – 11 999 грн и 19 999 грн соответственно.