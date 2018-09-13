Uber представляет самые популярные летние направления в Киеве, Львове и Одессе

Завершился летний сезон, насыщенный событиями и фестивалями, которые привлекли сотни тысяч людей, и Uber представляет некоторые статистические данные по итогам лета 2018 года в трех самых динамичных и популярных, как среди местных жителей, так и иностранных туристов, городах Украины: Киеве, Львове и Одессе.
В Одессе самым популярным маршрутом этого лета среди пользователей Uber стала Аркадия ‒ центр курортной жизни и развлечений. В Киеве и во Львове пользователи чаще всего заказывали Uber на железнодорожный вокзал, в центр города и торгово-развлекательные центры.
За период июнь-август 2018 года представители 99 стран мира воспользовались Uber для поездок по Киеву. Львов этим летом посетили пользователи из 85 стран, а Одессу ‒ из 89 стран мира.
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