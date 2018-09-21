Дипломаты из Cловении приехали посмотреть IT-экспертизу украинских инженеров

21 сентября 2018, 10:45

Делегация Министерства экономического развития и технологий Словении посетила офис GlobalLogic в Харькове, чтобы познакомится с ІТ-экспертизой компании.

Словения планирует налаживать бизнес-отношения с украинскими ІТ-компаниями. В рамках визита официальная делегация провела переговоры с представителями местного самоуправлениями, несколькими локальными ІТ-компаниями и стартапами.

Среди участников официальной делегации – генеральный директор Директората по вопросам интернационализации, предпринимательства и технологий Министерства экономического развития и технологий Республики Словения Ерней Товша, Почетный консул Украины в городе Крань Республики Словения Брезовник Санди, Почетный консул Республики Словения в Харькове Анатолий Бондаренко, представители Министерства экономического развития и технологий Республики Словения.Во время встречи харьковская команда GlobalLogic презентовала разработки для медицинской и автомобильной индустрий, Blockchain-проекты, а также экспертизу в цифровой трансформации. Инженеры из Харькова рассказали о проекте по созданию экосистем информационных продуктов для устройств первой медицинской помощи. Например, дефибрилляторы, для которых специалисты разрабатывают программное обеспечение, способны самостоятельно определить необходимость и мощность разряда для оказания человеку неотложной помощи даже до приезда медиков. Прибор можно увидеть во многих аэропортах и других людных местах в Европе и США. Есть такой и в украинском Борисполе."Украинские специалисты сильны в наукоемких R&D-разработках и имеют богатый опыт реализации проектов цифровой трансформации. Эти разработки необходимы для реинжиниринга бизнес-процессов как экономики страны, так и коммерческих компаний, – отмечает Наталия Сиромаха, лидер харьковского офиса компании GlobalLogic, – Вот уже 20 лет мы наращиваем экспертизу в высокотехнологичных проектах для медицинской, финансовой, автомобильной и многих других индустрий. Сейчас команда в Харькове объединяет более 800 экспертов и нам действительно есть, чем поделиться с коллегами из Словении. Эта встреча вполне может стать началом совместных инициатив и способствовать укреплению имиджа Харькова как украинской кремниевой долины за пределами страны".Международное сотрудничество и инвестиции очень важны для IT-индустрии, которая делает весомый вклад в экономику страны. В 2017 году объем экспорта ІТ-индустрии в Украине составил $3,6 млрд. – это около 3,34% от общего ВВП страны. В текущем году ожидается рост на 25%, что составит до $4,5 млрд. Среди ІТ-городов страны, Харьков расположился на втором месте сразу после столицы. В городе работает 22 тысячи IT-инженеров, 14% от всех IT-специалистов Украины.