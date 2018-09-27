Bosch проводит обучение сотрудников при помощи технологии дополненной реальности

27 сентября 2018, 11:45

В мире действует более тридцати учебных центров Bosch, которые занимаются подготовкой технических специалистов, а также организовывают курсы повышения квалификации.

В рамках обучающих программ центры проводят автомобильные семинары по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Учебный центр города Плохинген в Германии разрабатывает систему курсов и тренингов, обучая более 3 500 сотрудников ежегодно. Впервые Bosch для этого использует инновационную технологию AR (технологию дополненной реальности), что сделает содержание учебных материалов доступнее.



Представители автосервисов, проводящих диагностику электронных автомобильных систем, могут зарегистрироваться и ознакомиться с новой технологией обучения бесплатно. При помощи технологии дополненной реальности участникам покажут разницу между гибридными и полностью электрическими транспортными средствами, продемонстрируют функции и характеристики высоковольтных компонентов, а также различные способы устранения неполадок. AR-изображение обеспечивает детальное понимание структуры и функций высоковольтных двигателей. Эксперты, работающие с этим проектом, помогают участникам испытать на себе новый метод обучения с использованием технологии AR.



В четвертом квартале 2018 года компания Bosch проведет первый сервисный тренинг с использованием технологии AR в учебных центрах в городах Плохинген (Германия) и Баллеруп (Дания). Это будет двухдневная стажировка для сотрудников, имеющих дело с безопасными высоковольтными механизмами. При успешном прохождении финального теста обученным сотрудникам будет разрешено обесточивать высоковольтные системы гибридных, электрических и работающих на топливных элементах транспортных средств, а также работать с компонентами ГТС. Кроме того, в будущем планируется организовать AR-тренинг по теме калибровки систем помощи водителям.



Компания Bosch разработала специальную платформу для AR-приложений. Она позволяет самостоятельно публиковать дополнения и полезную информацию для обучения. Таким образом, собирая данные из разных источников, платформа будет накапливать их и использовать для ARдополнений в разных направлениях – это позволит проработать различные поломки. В «Режиме тренера» инструктор контролирует, какую информацию отображать на экранах у обучающихся. Однако участники сами решают, за какой областью механизма им наблюдать, и направляют камеру смартфона, например, на моторный отсек. Группа вместе и отдельно каждый участник может следить за всем, что объясняет инструктор. В «Режиме участника» обучающийся просто подтверждает соединение с девайсом инструктора. Он отобразит советы и подсказки, а также доходчиво объяснит следующие шаги.



Технология AR дополняет видимую реальность необходимой полезной информацией. Участник семинара наводит смартфон, камеру планшета, или смарт-очки на область двигателя автомобиля, которая обладает функцией AR, и на реальном изображении камеры появляется дополнительная информация, объяснения, 3D-объекты или видео. В этом случае технология дополненной реальности показывает механизмы, спрятанные под панелями, например, как кабельный жгут под панелью приборов.