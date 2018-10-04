Samsung готовит анонс беспроводной зарядной станции за 20 "баксов"

4 октября 2018, 9:45

Об этом пишет профильный ресурс ET News, ссылаясь на свои источники.

О технических характеристиках грядущей новинки пока известно не очень много. Отмечается ее способность обеспечить мощность в 10 Вт.Некоторое время назад глава мобильного подразделения Samsung Диджей Кох (DJ Koh) сообщил о намеренье его компании внедрять передовые функции в аппараты среднего класса, что, в свою очередь должно повысить уровень продаж и, соответственно, прибыль подразделения. Судя по всему, одной из первых разработок окажется упомянутое в этой новости зарядное устройство.