Состоялся официальный анонс смартфона Nokia 7.1

5 октября 2018, 12:15

Вчера финская HMD объявила об анонсе своего нового смартфона – Nokia 7.1.



На данный момент новинка уже доступна для оформления предварительного заказа.

В основе аппарата – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Графика здесь Adreno 509, а сотовый модем Snapdragon X12 LTE.



Емкость аккумулятора – 3060 мАч.



Диагональ дисплея – 5,84 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек. Прикрывает дисплей стекло Gorilla Glass 3. В верхней части экрана расположен вырез под 8Мп камеру с максимальной диафрагмой f/2,0.



Основная камера получилась двойной – модули 12Мп и 5Мп. Они дополнены поддержкой системы искусственного интеллекта, которая помогает добавлять различные эффекты, используя дополненную реальность.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмнике GPS/ГЛОНАСС, модуле NFC и пр.



Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo.



Новинка появится в продаже в двух версиях – с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной и 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Стоимость – 320 и 350 евро соответственно.