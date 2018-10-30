Vivo V1816A – смартфон в среднем сегменте с 8 ГБ ОЗУ

30 октября 2018, 11:15

В базе популярного Geekbench «всплыли» некоторые подробности о смартфоне Vivo V1816A, который пока еще не был представлен официально.

В качестве аппаратной платформы здесь 8-ядерный чип Snapdragon 660, тактовая частота до 2,2 ГГц. Графика здесь Adreno 512, а сотовый модем – X12 LTE.



Объем оперативной памяти – 8 ГБ. В качестве программной платформы применена Android 8.1.0 Oreo.



Диагональ дисплея – 6 дюймов.

Анонс новинки состоится еще до конца года, однако более точной даты пока нет.Другие характеристики, судя по всему, станут известны позже.