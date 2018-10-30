30 октября 2018, 11:15

Vivo V1816A – смартфон в среднем сегменте с 8 ГБ ОЗУ

В базе популярного Geekbench «всплыли» некоторые подробности о смартфоне Vivo V1816A, который пока еще не был представлен официально.

В качестве аппаратной платформы здесь 8-ядерный чип Snapdragon 660, тактовая частота до 2,2 ГГц. Графика здесь Adreno 512, а сотовый модем – X12 LTE.

Объем оперативной памяти – 8 ГБ. В качестве программной платформы применена Android 8.1.0 Oreo.

Диагональ дисплея – 6 дюймов.

Анонс новинки состоится еще  до конца года, однако более точной даты пока нет.

Другие характеристики, судя по всему, станут известны позже.
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