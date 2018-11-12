Искусственный интеллект iBorderCtrl обеспечит безопасность в аэропортах ЕС

12 ноября 2018, 16:05

Искусственный интеллект – это уже не перспектива недалекого будущего, а абсолютные реалии сегодняшнего дня.

В аэропортах стран ЕС устанавливают система, которая будет анализировать мимику пользователя, чтобы определить, не лжет ли он. Правда окончательное решение, руководствуясь предоставленными донными, будет принимать непосредственно человек.

Новшество ориентировано на ускорение досмотра пассажиров, ее испытание будет проходить в течение шести месяцев на четырех пограничных пунктах в Венгрии, Греции и Латвии. Алгоритм работы следующий: сперва пассажир должен будет загрузить в систему свой паспорт, визу и финансовые гарантии, а затем ответить на вопросы, заданные компьютерным пограничником на веб-камеру. Вопросы не сложные - "Что у вас в чемодане?" и "Если вы откроете чемодан и покажете мне, что внутри, подтвердит ли он, что ваши ответы верны?". Таким образом систему можно назвать своеобразным детектором лжи.

Получив специальный QR-код, позволяющий продолжить движение пассажир гарантированно попадает на борт самолета. Стоит отметить что система является экспериментальной, поэтому алгоритм не будет самолично отказывать людям в возможности пересечь границу. В предыдущих испытаниях точность работы iBorderCtrl составила 76%, но, по словам одного из разработчиков, этот показатель может быть повышен до 85%.