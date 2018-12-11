lifecell в партнерстве с Global Bilgi открыл новый контакт-центр в Никополе

11 декабря 2018, 12:15

Диджитал-оператор lifecell в партнерстве с международной аутсорсинговой компанией Global Bilgi открыл филиал контакт-центра в г. Никополь, создав для жителей города новые возможности трудоустройства.

Компании подписали Меморандум о сотрудничестве с Никопольским городским советом в рамках развития города.



Для того чтобы обеспечить максимально комфортное взаимодействие с компанией и улучшить клиентский опыт, lifecell расширил штат сотрудников по обслуживанию абонентов. Офис в Никополе стал четвертым контакт-центром, организованным Global Bilgi для lifecell. Уже 25 жителей города стали частью команды контакт-центра. Еще 30 человек проходят обучение у специалистов по клиентскому обслуживанию lifecell и компании Global Bilgi, имеющей значительный опыт организации контакт-центров для международных компаний в разных странах мира и являющейся частью группы Turkcell (как и lifecell). Всего к работе в Никопольском филиале планируется привлечь 90 консультантов.

