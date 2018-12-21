Киевстар первым среди телеком-операторов запускает услугу Mobile ID для страны

21 декабря 2018, 10:45

Первыми городами, в которых появляется возможность подключить Mobile ID – инструмент мобильной цифровой идентификации и электронной цифровой подписи, - стали Киев, Днепр, Ивано-Франковск, Одесса, Харьков, Херсон, Винница, Хмельницкий, Львов, Житомир и Черкассы.

Всего в этих городах открыто 22 точки выдачи SIM-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованного центра сертификации ключей) органов юстиции. Их могут получать физические лица-предприниматели, контрактные абоненты и корпоративные клиенты Киевстар из любого населенного пункта Украины.

«Это очень значимое событие и для Киевстар, и для всей Украины, ведь Mobile ID - это шаг к более цивилизованным и быстрым отношениям между гражданами и государственными учреждениями, гражданами и бизнесом, а также к взаимодействию бизнес-структур между собой, - комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. - Сейчас мы сосредоточили усилия на подключении городов-областных центров. Уже охватили 11 городов, в начале 2019-го года объявим об открытии новых пунктов. А дальше будем двигаться «в глубинку» - делать доступным подключение

Mobile ID и в маленьких городах».

Проект реализован в партнерстве с АЦСК органов юстиции, который является квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг. Все пункты выдачи SIM-карт Mobile ID прошли надлежащую сертификацию, так же, как и сотрудники, ответственные за подключение услуги пользователям.

Масштабное внедрение Mobile ID позволит упростить предоставление услуг населению государственными и коммерческими структурами, исключив посредническое звено между источником предоставления услуг и заказчиком и сократив таким образом излишнюю бюрократию, очереди и затраты.

«Украинцам уже доступно онлайн более 100 публичных услуг, которые могут обеспечить 80% их потребностей во взаимодействии с государством, - говорит Александр Рыженко, Председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины. - Вместе с тем уровень использования остается довольно низким. Один из ключевых барьеров - отсутствие у граждан удобных, доступных и безопасных средств электронной идентификации. Именно технология MobileID и возможность подписывать е-документы с помощью мобильного телефона должны стать "ключом" граждан к прозрачным и некоррупционным электронным услугам. А также стимулировать развитие новых электронных сервисов во всех сферах».

Сервис Mobile ID может использоваться для:

получения электронных государственных сервисов (водительское удостоверение, регистрация авто, регистрация места проживания, декларация о доходах, голосование и петиции, получение социальной помощи);

сферы здравоохранения (выдача лекарств, доступ к истории болезни, мониторинг показателей);

сферы образования (доступ к сайту учебного заведения и личному кабинету, дистанционное обучение, получение справок, выписок);

финансового и банковского сектора (платежи, открытие/закрытие счетов, получение справок, страхование, кредитование);

корпоративного рынка (вход в системы, документооборот, VPN, мобильность);

онлайн-покупок, аукционов и пр.

Киевстар приглашает к сотрудничеству сервис-провайдеров и уже активно подключает к платформе Mobile ID новые услуги. Так, пользователи уже сейчас с помощью своего мобильного телефона могут иметь доступ к «Единой государственной системе электронной идентификации», «Онлайн-сервису создания и проверки ЭЦП АЦСК органов юстиции», а также коммерческим сервисам электронного документооборота «Star.Docs», «DEALS», «Megapolis.DocNet» и другим. Еще до конца 2018-го года этот перечень будет расширен новыми сервис-провайдерами и сервисами, актуальную информацию можно получить по ссылке www.kv.st/mobile-id .

Подключение к Mobile ID занимает всего 15 минут. Для этого абоненту необходимо обратиться в магазин Киевстар, который имеет сертифицированную точку подключения, с оригиналами паспорта и идентификационного кода и бесплатно осуществить замену SIM-карты на новую с поддержкой Mobile ID. При этом абонент бесплатно получает цифровой сертификат физического или юридического лица сроком на 1 год. Стоимость пользования услугой Mobile ID уже включена в тарифные планы с ежемесячной платой от 225 грн в месяц, для других тарифных планов она составит 50 грн/мес.