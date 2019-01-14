1+1 media сообщает о результатах борьбы с пиратством в 2018 году

14 января 2019, 15:42

Группа 1+1 media, как один из основных участников телевизионного рынка Украины, который активно участвует в его развитии, представила отчет о своей антипиратской деятельности в 2018 году.

Медиагруппа активно внедряет стратегию защиты контента и прав его производителей, в рамках которой в течение 2018 года она провела ряд действий по поиску и привлечению к ответственности физических лиц, предприятий и стримингових веб-сайтов, которые занимались нелегальным распространением контента.



По состоянию на конец года группа 1+1 media:



• направила правонарушителям 103 претензии;

• подписала 48 соглашений с провайдерами программных услуг (нарушителями) в результате мирного урегулирования спора;

• совместно с адвокатами Smartsolutions Law Group, партнером 1+1 media в области борьбы с пиратством, инициировала 17 новых уголовных производств (общее текущее количество уголовных производств составляет более 30-ти), в пределах которых было проведено 10 экспертных исследований и 6 санкционированных обысков;

• совместно с работниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины провела 11 фиксаций нарушений прав интеллектуальной собственности;

• подала первые 2 заявления о нарушениях, связанных с деятельностью кардшарингових сервисов.



В рамках уголовных производств, открытых по заявлениям медиагруппы, полиция объявила подозрения 3 лицам и направила 1 обвинительный акт к рассмотрению в суде по результатам досудебного расследования.



«Мы в 1+1 media стремимся не только к предоставлению зрителям доступа к качественному телевизионному продукту, но и строго придерживаемся рыночных принципов ведения бизнеса и ведем активную борьбу с пиратством, – прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения 1+1 media. – Мы работаем над тем, чтобы рынок платного телевидения развивался, и стараемся не допускать, чтобы киберпреступники этому препятствовали».



Несмотря на действия преступников, по результатам работы медиагруппы в 2017 и 2018 годах произошел значительный рост спроса на отечественном рынке платного телевидения. Так, с 2017 года по 2018 год количество абонентов рынка платного телевидения увеличилась с 4,7 млн. до 5,1 млн. В 2019 году в результате кодирования спутникового сигнала телеканалов по расчетам 1+1 media эта цифра достигнет 7,3 млн. абонентов.



«Сейчас мы наблюдаем положительные изменения в отношении к платному контенту: сознание и ответственность постепенно растут, все больше провайдеров и зрителей понимают, что за пользование интеллектуальной собственностью необходимо платить, – отметил заместитель генерального директора 1+1 media по правовым вопросам Вячеслав Миенко. – Мы гордимся тем, что в значительной степени это является результатом совместной работы 1+1 media и Smartsolutions Law Group – как в сфере борьбы с пиратством, так и в просветительской работе».



Для защиты прав производителей и владельцев контента группа 1+1 media вместе с другими украинскими правообладателями присоединилась к общественному объединению «Инициатива «Чистое небо». Благодаря данному объединению совместными усилиями они развивают рынок легального аудиовизуального контента в отечественном медиа пространстве и ведут активную борьбу с сайтами и провайдерами, которые используют защищенный правом интеллектуальной собственности контент без разрешения правообладателей.

