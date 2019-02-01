MEGOGO можно смотреть и без интернета, в офлайн-режиме

1 февраля 2019, 10:15

С сегодняшнего дня пользователи Android-приложения MEGOGO (смартфон и планшеты) могут скачивать фильмы, мультфильмы и сериалы на свое устройство и смотреть их в автономном режиме.

Удобство понравится особенно тем, кто путешествует, часто перемещается в метро и не всегда находится в зоне стабильного интернет-соединения.

Вскоре аналогичная опция появится и в приложении для iOS-устройств.Сейчас загрузка видео распространяется на часть библиотеки - примерно на 10 000 видео-объектов. А это - блокбастеры, хитовые фильмы, сериалы, телевизионные шоу и популярные блогеры. “Постепенно контента, доступного для оффлайн-просмотра, становится больше - по мере подписания соответствующих соглашений с правообладателями. Увы, только правообладатель вправе решать, как зрители могут смотреть принадлежащий им контент“, - говорят в MEGOGO.Загруженные фильмы можно будет смотреть и за пределами Украины, что особенно важно, так как в каждой стране своя библиотека контента и наиболее обширная она как раз в Украине, СНГ, Балтии и Грузии.Воспользоваться функцией просто - на странице фильма в приложении появилась новая иконка - загрузка. В настройках приложения пользователь сможет указать качество видео, выбрать звуковую дорожку и посмотреть объем памяти устройства, занятой загрузками. Ну а само загруженное видео появится во вкладке “Я смотрю”, в разделе “Мои загрузки”. Там же зрителю будет предложены фильтры по категориям всего контента, который можно сохранить на своем устройстве. Функция оффлайн-просмотра доступна только подписчикам MEGOGO.