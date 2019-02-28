ТОП новинок на рынке смартфонов

28 февраля 2019, 10:24

Мировое лидерство на рынке смартфонов настолько прочно закрепилось за китайскими и корейскими производителями, что не сразу вспомнишь, кто стал первооткрывателем. Даже в новинках пионеры области довольствуются местом в тройке лидеров, слегка опережая все тех же бойких китайцев и корейцев. Выбрать устройства подходящей конфигурации можно в любом магазине, например в "АШАН" — shop.auchan.ua/smartfony/. Но как же выглядит пятерка лучших новинок рынка?

1. Samsung Galaxy Note 9

Последняя ступень между смартфоном и планшетом — так можно охарактеризовать флагмана рынка за его уникальную возможность рукописного ввода. По сравнению с предшественником он получил экран Super AMOLED с увеличенной диагональю (6,4 дюйма), более мощный процессор и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Улучшенная двойная задняя получила поддержку искусственного интеллекта, хотя она и так считалась лучшей на рынке.

Модель сохранила расширяемое хранилище microSD, 3,5-мм разъем для гарнитуры, водонепроницаемые свойства. Но все это не так удивляет, как новый Bluetooth S Pen. Стилус получил дополнительные функции дистанционного управления. Теперь он на расстоянии активирует камеру смартфона, что не может не радовать поклонников группового селфи.

2. Huawei Mate 20 Pro

Новинка отличается уникальным чипсетом для Android 7nm, включающего процессор Kirin 980, процессор сигналов четвертого поколения, два модуля нейронной обработки, модем LTE Cat.21. Смартфон получил тройную камеру на тыльной стороне, каждый модуль которой имеет свое разрешение: 8 Мп, 20 Мп и революционные 40 Мп с пятикратным гибридным зумом и стабилизацией. Фронтальная камера на 24 Мп поддерживает работу искусственного интеллекта, позволяющего делать потрясающие селфи даже в условиях плохого освещения. Помимо стандартной камеры используется широкоугольная, что расширяет функционал модуля. Устройство поддерживает видеосъемку в формате 4K.

Потрясающие возможности камеры помогает оценить OLED-дисплей с диагональю 6,39 дюйма. Он поддерживает новейшую технологию — сканирование отпечатка пальца, приложенного к любой точке экрана. Устройство работает на мощном процессоре, имеет 128 Гб памяти и аккумулятор емкостью 4 200 мАч.

Еще одно нестандартное решение в модели — использование собственной nano-карты памяти во внешнем слоте. При этом телефон поддерживает работу двух сим-карт.

3. Apple iPhone XS Max / XS

Apple не сдал позиции и продолжает диктовать моду на рынке, но теперь уже в отношении цены. 1000 долларов — такой была стартовая стоимость флагманов в прошлом году, установленная iPhone X. iPhone XS Max убеждает нас, что это не предел. Основание для таких смелых заявлений — чипсет Apple A12 Bionic, который выстраивает новые стандарты мощности и производительности. Смартфоны этой модели оснащены новым программным обеспечением, емким аккумулятором и сверхточным OLED-дисплеем.

4. Samsung Galaxy S9/ S9 Plus

Линейка Samsung Galaxy S продолжает эволюционировать. Ее изогнутый Infinity-дисплей в контрастности, цветопередаче, запасе яркости практически приблизился к совершенству. Но все же топовым его делает мощное железо: сверхбыстрый процессор Qualcomm Snapdragon 845, радиочастотная производительность, емкий аккумулятор, беспроводная зарядка, защита уровня IP68. При этом аппарат по-прежнему поддерживает недорогие microSD, аудиоразъем 3,5 мм.

Рассматривая новые возможности смартфонов, остается только гадать, что же нас ждет в будущем году?