Выбираем бюджетный смартфон с большим дисплеем: на что обратить внимание

13 марта 2019, 9:45

Казалось бы, купить недорогой смартфон с большим дисплеем сегодня несложно, ведь предложений на рынке очень много. Но как ни парадоксально это звучит - чем больше выбор, тем сложнее его сделать.

Мы собрали несколько простых рекомендаций, которые позволят вам сориентироваться.



Дисплей. Поскольку, после цены, самым важным критерием выбора остается экран, начнем с него. Появление в отрасли такого понятия, как «безрамочный дизайн» заставило производителей по-новому взглянуть на то, каким должен быть дисплей смартфона. Как следствие, во многих, даже весьма недорогих моделях практически полностью «исчезли» рамки справа и слева от экрана, и даже более того, нередко встречаются аппараты, в диплеях которых их фактически нет также сверху и снизу. Работа над уменьшением рамок позволила производителям увеличить диагональ, «не раздув» при этом габариты. Сегодня легко встретить, 5,8-дюймовый смартфон, навигацию по меню которого в большинстве случае легко выполнять даже пальцами одной руки. Но и это еще не все. Такие смартфоны начали получать более качественные IPS-матрицы с высокой пиксельностью плотностью. За примером далеко ходить не нужно, вспомним хотя бы DOOGEE Y7, который недавно был представлен и уже доступен для приобретения в Украине. Его дисплей занимает 88% всей передней панели, а диагональ составляет 5,84 дюйма. В основе здесь IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой пиксельной плотностью – 428ppi. Как для смартфона за 2999 гривен, выглядит впечатляюще.

Емкость батареи. Оптимальный минимум даже для бюджетного смартфона - 3200-3600 мА*ч. Одного заряда такой батареи при умеренном пользовании хватит на день с небольшим запасом. Ну, а если есть еще и поддержка быстрой зарядки, как у Y7 – это еще один очень большой плюс в сторону покупки.

Операционная система. На сегодняшний день уже даже в бюджетном сегменте полно интересных моделей на «восьмерке» да и еще с заявленным официально намерением выпустить обновление на Android 9. Одно из преимуществ отмеченного выше DOOGEE Y7 именно в этом.



Внешний вид. Если вы уверены в том, что требовать от бюджетного смартфона еще и с большим дисплеем особого внимания к дизайну не стоит, познакомьтесь с новой «семеркой» DOOGEE – модные градиентные оттенки черный вулканический (Obsidian Black), пурпурно-фантомный (Phantom Purple), а также гамма, имитирующая северное сияние — Aurora Blue. Все это, а также тонкий корпус в 8,9 мм и 2.5D-стекло спереди «сломают» ваши стереотипы.

Сканер отпечатков пальцев. Такой формат защиты от несанкционированного доступа, уже даже для «бюджетника» не выглядит в диковинку. Выбирая смартфон, обратите внимание на скорость срабатывания сканера – она не должна превышать 1-2 секунды.



Основная камера. Постепенно от гонки за пикселями производители перешли к двойным основным камерам, которые позволили вывести мобильную фотографию, даже в весьма недорогом смартфоне на кардинально новый уровень. Например, тот же красиво размытый фон, который теперь получить очень легко. Советуем попробовать – будете удивлены.

Таким образом, если вы решили покупать недорогой смартфон с большим дисплеем, эти рекомендации помогут не только сократить список возможных кандидатов, но и лучше сориентироваться среди оставшихся, ведь современный даже весьма недорогой смартфон не должен быть ниже этих требований, и яркий пример того – DOOGEE Y7.