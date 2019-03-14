14 марта 2019, 15:15

Vodafone возвращает стоимость проезда во львовском электротранспорте

В течение месяца клиенты Vodafone будут получать на свой дополнительный счет средства, уплаченные за проезд с помощью SMS-сообщения в трамваях и троллейбусах Львова.



С 14 марта и в течение месяца клиенты Vodafone, оплачивающие проезд в электротранспорте Львова с помощью SMS, получат потраченные средства на свой дополнительный мобильный счет. Vodafone будет возвращать средства за приобретение разовых общих и льготных билетов в трамваях и троллейбусах города, стоимостью, соответственно, 5 и 2,5 грн. Количество проездов в течение дня при этом не ограничивается.



После оплаты проезда в электротранспорте Львова через SMS на короткий номер 877, пассажир получает SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета. Также в течение месяца клиенты Vodafone получат еще одно сообщение – о зачислении потраченных средств на дополнительный счет. Полученные бонусные средства абоненты смогут использовать на оплату пакета услуг по тарифу; звонки по Украине и за границу; дополнительные пакеты минут; интернет; услуги в роуминге и любые другие услуги Vodafone, кроме контент-услуг.



«Vodafone инициировал запуск SMS-оплаты в электротранспорте Львова, однако на этом наши инициативы не заканчиваются. С момента запуска SMS-оплаты в электротранспорте Львова мы видим ежедневный рост количества таких оплат среди наших клиентов и хотим поощрить их отказаться от бумажных билетов и наличных рассчетов в повседневной жизни», – рассказывает Константин Воробьев, заместитель генерального директора Vodafone Украина, регион Запад.



Оплатить через SMS в электротранспорте могут абоненты предоплаченной связи, у которых на балансе мобильного счета достаточно средств. Дополнительные средства за отправку SMS-сообщений взиматься не будут.

