AOC представляет два новых монитора, созданных совместно с F. A. Porsche

10 апреля 2019, 10:15

Маркировка «Design by Studio F. A. Porsche» — это известный всему миру признак уникальности и изысканности любого продукта.

AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет два новых монитора, дизайн которых был разработан всемирно известным агентством Studio F. A. Porsche. Первая новинка – удостоенная награды Red Dot Design Award 2019 - модель U32U1, премиальный 31,5-дюймовый (80 см) бизнес-монитор с разрешением 4K, сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR600. Вторая премьера — Q27T1, 27-дюймовый (68,6 см) QHD-монитор, ориентированный на неравнодушных к хорошему дизайну домашних пользователей.



Выдающийся дизайн монитора U32U1, отмеченный премией Red Dot Design Award 2019, впечатляет с первого взгляда. Его разработкой занималась одна из самых известных дизайнерских студий - Studio F. A. Porsche.



В связи с тем, что грань между работой и личной жизнью постепенно стирается, покупатели все чаще сомневаются в необходимости строго разделять продукты, предназначенные для профессионального и домашнего использования. Дизайн монитора U32U1 отражает этот тренд. Модель ориентирована на пользователей с высокими эстетическими требованиями и опирается на последние тенденции в классическом дизайне интерьера. Футуристическая подставка создает ощущение легкости и позволяет устройству выделяться в любой обстановке и при любых условиях использования.



Монитор отличается и другими превосходными конструктивными особенностями: тонкий наклоняемый дисплей без рамок с четырех сторон расположен на блестящей металлической подставке, регулируемой по высоте до 120 мм. Алюминиевая задняя панель с закругленными углами, в которой разместились кабельные разъемы, создает прекрасный контраст с темно-серой плоской задней крышкой. Уникальной особенностью стало то, что эта пластина сохраняет свое положение, даже если дисплей используется в портретном режиме, поэтому все кабели остаются на месте. Для большей гибкости дисплей также оснащен креплением VESA для установки на внешние стойки или настенные крепления.



Очень большой IPS-дисплей с диагональю 31,5 дюйма (80 см) имеет великолепное разрешение 4K/UHD (3840x2160 пикселей). Благодаря соответствию стандартам VESA Display HDR600 и HDR 10, экран обеспечивает 10-битную глубину цвета и отображение 1,07 миллиарда цветов. Картинка впечатляет контрастом, а цвета варьируются от люминесцентного белого до самого глубокого черного. Дисплей покрывает 90% цветового пространства DCI-P3, что делает его идеальным выбором для любителей и профессионалов в сфере фотографии, видеообработки, а также для дизайнеров.



Помимо привычных разъемов HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, монитор также оснащен портами HDMI 2.0 и USB-C, хабом USB 3.1. Соединение USB-C обеспечивает работу режима DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала даже с высоким разрешением с ноутбука или другого компьютера. USB Power Delivery позволит заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт, а технология USB 3.1 обеспечивает молниеносную передачу данных.



Асимметричная подставка Q27T1 продолжает дизайнерское наследие предыдущих моделей. Она не только впечатляет уникальным внешним видом, но и удивляет логичным распределением силы, что помогает идеально сбалансировать вес монитора. Такой дизайн подчеркивает сложность конструктивных разработок, призванных поддерживать устойчивость монитора, подобно современной скульптуре. Модный дизайн без рамок с трех сторон позволяет визуально увеличить площадь экрана. Нижняя рамка украшена глянцевым блеском, а матовая изогнутая задняя часть подчеркивает уникальность задумки создателей. Аккуратный внешний вид подставки дополняется задней панелью: порты ввода/вывода скрыты крышкой, для кабелей предназначено небольшое отверстие. Все это придает Q27T1 элегантный внешний вид.



Монитор AOC Q27T1 оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с антибликовым покрытием, которая обеспечивает превосходные впечатления от просмотра благодаря разрешению Quad HD 2560x1440 пикселей. Технология IPS также гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу. Q27T1 - первая модель в новой линейке дисплеев AOC T1, предлагающая широкий цветовой охват: 90% цветового пространства NTSC. Наличие двух разъемов HDMI и одного DisplayPort означает, что монитор можно подключать к широкому спектру устройств, включая настольные компьютеры, ноутбуки, Blu-ray плееры и игровые приставки.



Продажи AOC Q27T1 начнутся в июле 2019 года, ориентировочная цена составит 9 399 гривен. Модель U32U1 появится в продаже во второй половине 2019 года, ориентировочная стоимость пока не известна.