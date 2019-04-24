MTI hi-tech продолжает расширять присутствие продуктов и решений HPE в Украине

24 апреля 2019, 10:45

В том году компания представит облачную серверную систему, основанную на ИИ и машинном обучении.

Один из крупнейших украинских импортеров техники и высокотехнологичного оборудования, MTI hi-tech дистрибуция подписала договор с компанией Sophela, которая с 1 ноября 2018 года является эксклюзивным партнером Hewlett Packard Enterprise в Литве, Беларуси и Украине. Контракт предусматривает возможность дальнейшего расширения присутствия продуктов HPE в Украине.

В частности, немногим ранее в Украине уже была анонсирована облачная сервисная система InfoSight, основанная на искусственном интеллекте и машинном обучении. Эта система будет обслуживать серверы Hewlett Packard Enterprise семейств ProLiant, Apollo и Synergy.

Отметим, что украинский рынок продолжает активно наращивать объемы использования технологий и решений НРЕ – только за прошедший финансовый год объемы продаж серверов Hewlett Packard Enterprise в Украине выросли более чем на 50% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. При этом в планах компании – продолжить активную работу на рынке Украины и в 2019 году.

"Для нас MTI hi-tech дистрибуция – это компания, внутри которой находятся все экспертизы по технической поддержке. Недавние трансформации, которые прошла компания MTI, очень четко попадают в ту зону, которую нам давно хотелось раскрыть и усилить. Мы настроены на эффективную работу с MTI hi-tech дистрибуция – здесь для нас ничего не поменялось", - отмечают в Hewlett Packard Enterprise operated by Sophela.

В свою очередь, Сергей Яковлев, коммерческий директор MTI hi-tech дистрибуция подчеркнул, что MTI настроена на активное развитие проектной дистрибуции совместно с HPE. "Наши сильные стороны - это высокая эффективность и клиентоориентированность – мы инвестируем и будем инвестировать в развитие и оптимизацию наших процессов. Для нас критически важны ценности услуг, которую мы предлагаем партнёров. И потому сегодня мы усиливаем наше партнерство с HPE", - отметил он.

По словам Сергея Яковлева, MTI hi-tech дистрибуция гордится организацией своих процессов цепочки поставки, что необходимо для реализации комплексных решений проектной дистрибуции, где продукты HPE находят применение. "Мы управляем этим процессом на все 100% и очень глубоко погружены в него. Это положительно влияет на скорость и надежность поставок, в частности, продуктов HPE", - заключил Сергей Яковлев, коммерческий директор компании MTI hi-tech дистрибуция.