Lattelecom сменил название компании на Tet

3 мая 2019, 10:15

С 1 апреля 2019 года латвийский IT-интегратор Lattelecom официально сменил название на SIA (ООО) Tet, а с 8 по 17 апреля познакомил с новым брендом и стратегией один из важнейших экспортных рынков – Украину.

В рамках Tet Security ROAD SHOW 2019 менеджеры компании посетили три крупнейших города страны – Днепр, Харьков и Киев.



Всего мероприятия посетили более 150 клиентов и партнеров, а заключительный семинар в Киеве открывали посол Латвии в Украине Юрис Пойканс и исполнительный директор SIA Tet Юрис Гулбис.



Одна из главных причин, почему Lattelecom решил сменить название и стратегию, связана с тем, что компания давно вышла за пределы классической телекоммуникационной отрасли и одной страны – Латвии. Предыдущее название уже не отражало сути бизнеса Lattelecom, поэтому было принято решение сменить его на более лаконичное – Tet, которое уже было хорошо известно на латвийском рынке. Два года назад под этим брендом Lattelecom стартовал на рынке электроэнергии Латвии, и это стало историей успеха.



«Наш бизнес меняется, меняются и клиенты. Классические телеком-услуги – голосовые – уходят в прошлое, поэтому нам было необходимо трансформировать свой бизнес, чтобы сохранить конкурентоспособность. Мы стали развивать новые направления – вышли на рынок электроэнергии, начали работать с развлекательным контентом – у нас есть два собственных телеканала, создали интерактивную платформу Shortcut, которая очень успешно конкурирует на латвийском рынке с Netflix, стали поддерживать стартапы, увеличили свою линейку IТ-услуг. То есть из телеком-компании мы стали компанией технологий и развлечений, – рассказывает исполнительный директор SIA Tet Юрис Гулбис. – Клиенты теперь хотят иметь доступ к своим услугам в любое время и в любом месте, общаться в цифровой среде – быстро, просто и прямо сейчас. Эти люди хотят быть вовлеченными в процессы, у них есть мнение и комментарии – для них важно участие, восприятие клиента как отдельной личности, а не массы. Все это мы учитывали, разрабатывая дальнейшую бизнес-стратегию и формируя новый бренд».



Согласно новой бизнес-стратегии на ближайшие три года, SIA Tet проведет масштабную цифровую трансформацию и будет развивать деятельность в трех экосистемах: дом, работа и данные. Для реализации этих целей компания планирует увеличить объем инвестиций в цифровую трансформацию бизнеса до 12 млн евро. Также одна из важнейших задач SIA Tet – увеличение оборота экспорта, который уже сейчас составляет 10%. Основные экспортные направления компании – это Украина, страны Балтии и Северной Европы, а также Германия, где дочернее предприятие SIA Tet Citrus Solutions ведет строительство оптики.

В Украине SIA Tet продолжит развитие облачного бизнеса и услуг ЦОД, а также расширит предложение по IТ-безопасности и GDPR-консультациям (Общий регламент по защите данных).



Согласно данным IDC за 2017 год, Lattelecom являлся четвертым самым большим игроком на украинском рынке ЦОД с 10% рынка, а в 2018 году, по прогнозам самой компании, она занимала уже 12%.





