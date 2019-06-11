Киевстар предлагает новую услугу – страхование для путешественников

11 июня 2019, 11:45

Киевстар совместно с СК "Альфа Страхование" запустил услугу туристического страхования, которой могут воспользоваться абоненты предоплаченной и контрактной формы обслуживания.

Стоимость страхового полиса, например, для поездки на 7 дней, составит около 300* грн. При этом, он действует во всех странах мира, содержит покрытие всех медицинских услуг в случае необходимости предоставления экстренной помощи за рубежом. Cумма, на которую абонент застрахован, составляет 30 тыс. евро.

Преимущество новой услуги в том, что оформить и оплатить полис можно онлайн без посещения офиса компании. В качестве бонусов при заказе услуги абоненты получат средства для использования в роуминге, или дополнительные минуты для звонков. Абоненты предоплаты получат от 100 до 300 грн на счет для использования в роуминге. Контрактные абоненты – от 20 до 60 минут для звонков. Количество бонусных средств и минут зависит от периода, на который абоненты оформляют страховой полис.

Напомним, что роуминг от Киевстар доступен в 195 странах мира. Также абоненты Киевстар могут воспользоваться тарифами «Идеального роуминга»: интернет от 0,10 грн за мегабайт, минута разговора от 1 грн, SMS-сообщение от 1 грн. Для этого необходимо набрать USSD-запрос *505#. После чего абонент получит индивидуальное предложение от оператора и инструкцию, как его подключить.

