В Ужгороде будет внедрена инновационная безналичная система оплаты за проезд

26 июня 2019, 10:45

В Ужгороде будет запущена современная и комплексная система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте.

Меморандум о внедрении новой системы, разработанной ПриватБанком и компанией Mastercard, подписали в понедельник председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл и вице-мэр Ужгорода Игорь Фартушок..



Как сообщил глава ПриватБанка, новая система даст возможность жителям и гостям города платить за проезд не наличными, а любым удобным безналичным способом - как картами, смартфонами, банковским приложением, так и одноразовыми билетами с QR-кодами, которые можно купить в большинстве торговых точек города. С другой стороны, новая система не требует дополнительных финансовых вложений от местной власти и будет максимально открытой и прозрачной, вместе с тем даст возможность сделать систему учета оплат автоматизированной.



"Ужгород – один из наиболее близких украинских городов к Европе, и именно здесь будет запущена система оплаты проезда, которой позавидовали бы многие европейские города. Реализация автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажирами позволит властям города построить честную и открытую для жителей города модель перевозки пассажиров в городском транспорте, - отметил Петр Крумханзл. – При этом, жителям города не нужно оформлять дополнительные карты или покупать билеты в особых терминалах".



«Mastercard внедряет инновационные технологии в инфраструктуре более 100 городов мира, и уже около пяти лет подряд мы вместе с партнерами создаем экосистему умных городов в Украине. Сегодня вместе с ПриватБанком мы работаем над запуском действительно комплексного решения, с которым жители и гости города независимо от банка и платежной системы смогут рассчитываться безналично с помощью платежной карты, NFC-устройства и QR-кода – самых удобных способов расчета. Мы уверены, что получим положительный отзыв на инновацию от местных жителей, ведь украинцы являются очень прогрессивными пользователями. К слову, сегодня общественный транспорт входит в ТОП-4 категорий по количеству NFC-расчетов смартфоном с картами Mastercard в Украине», – отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине.



Благодаря реализации нового проекта, жители города смогут оплачивать проезд в любом из 148 городских автобусов с помощью банковской платежной карты любого банка, смартфона или часов с цифровым кошельком, а также путем сканирования QR-кода с мобильного приложения Приват24 или бумажного QR-билета. Сервис печати QR-билетов уже работает в POS-терминалах ПриватБанка в большинстве торговых точек Ужгорода.





