Киевстар и мессенджер Rakuten Viber запустили совместный сервис

9 июля 2019, 10:45

Национальный телеком-оператор Украины Киевстар предоставил возможность оплаты подписки на стикерпаки в Viber, который является частью компании Rakuten Inc.

Это первый опыт коллаборации мессенджера и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине.



Теперь пользователи сервиса «Смарт-Гроші*» смогут оформить подписку на все стикерпаки в мессенджер Viber по цене 20 грн. в месяц и получить доступ сразу ко всем коллекциям стикеров, которые насчитывают более 500 имиджей. Обычно пользователи Viber оплачивают каждый стикерпак отдельно по цене, в среднем, 51 грн.



Для того, чтобы оформить подписку абоненту нужно перейти по ссылке, которое он получит в сообщении на Viber или в SMS от Киевстар. Пользоваться услугой могут абоненты предоплаченной связи Киевстар, которые имеют приложение «Смарт-Гроші», ведь рассчитываться необходимо со своего мобильного счета.



По данным компании Rakuten Viber, украинцы ежедневно осуществляют в Viber около 4 млн. звонков и отправляют 11 млн. сообщений. Существенным, также, является тот факт, что в Украине мессенджер установлен на более 95% украинских смартфонов.



«Запуск совместного проекта с Viber - это важный шаг для нас. Мы уверены, что такое партнерство поможет развивать культуру оплат мобильными деньгами и, таким образом, помогать жителям Украины стремиться к безналичной экономике», - отметила руководитель группы денежных переводов и платежей, Елена Суворова



«Для Viber - это первый опыт такого сотрудничества в Украине. Мы верим, что наше партнерство с Киевстар позволит пользователям нашего приложения сделать процесс подписки на стикерпаки Viber более простым и современным, а процесс оплаты значительно удобнее» - прокомментировал Атанас Райков, старший директор по развитию бизнеса в Европе, Африке и на Среднем Востоке.

Оплата мобильными деньгами становится все более популярной среди украинцев. Так, например, на платформе «Смарт-Гроші» размещено 1900 активных сервисов, по которым, на сегодняшний день с момента запуска сервиса, которое состоялось в сентябре 2018, было осуществлено 6,4 млн. транзакций. Наиболее востребованные сервисы - это оплаты телекоммуникационных услуг, национальных лотерей, покупки в интернете и оплата проезда в общественном транспорте.





