PrivatМoney расширяет сеть в Израиле

12 июля 2019, 10:15

Международная платежная система PrivatМoney, принадлежащая ПриватБанку, расширила сеть партнеров в Израиле.

Как сообщил банк, новым партнером системы мгновенных переводов в Украину стала израильская компания GMT Tech Innovation LTD , которая является лидером по предоставлению финансовых услуг в стране.

Переводы GMT в Украине можно получить или отправить через PrivatMoney в Приват24 (веб), мобильном приложении Privat24, терминале самообслуживания, отделении ПриватБанка или позвонив по номеру сервисного центра банка 3700. Получение переводов GMT также доступно во всех банкоматах ПриватБанка. Комиссия за отправку перевода составляет 1,3%, выплата переводов бесплатная.



Компания GMT была основана в 2001 году и стала одной из первых финтех-компаний, предоставляющих услуги по переводу средств между странами. Имеет более 250 филиалов по всей стране. По данным статистики ПриватБанка, в прошлом году Израиль стал вторым в пятерке "стран-доноров", откуда поступило больше всего денежных переводов в Украину.