Абоненты Киевстар определили самых популярных исполнителей на Atlas Weekend 2019

19 июля 2019, 10:45

В этом году на фестивале абоненты Киевстар использовали почти в два раза больше мобильного интернета, по сравнению с прошлым – 17 тысяч гигабайт.

Это стало возможным благодаря скоростному 4G, которым пользовалось 73% абонентов. А количество минут голосовой связи, наоборот, уменьшилась на треть – до 1 млн минут.

В ТОП-3 исполнителей, во время выступления которых абоненты Киевстар использовали больше всего мобильного интернета, например, для стриминга в социальных сетях, попали:

Группа «Сплин» - 470 гигабайт;

Liam Gallagher - 425 гигабайт;

София Ротару - 390 гигабайт.

Киевстар уже 4 год подряд поддерживает фестиваль Atlas Weekend. Чтобы предоставить своим абонентам качественную связь на фестивале, оператор дополнительно установил 3 постоянные базовые станции на территории ВДНХ и 5 передвижных. Активнее всего абоненты использовали мобильный интернет 9 июля – в первый день фестиваля, когда вход был свободный для всех посетителей. Объем трафика в этот день составил почти 4 тысячи гигабайт. Для сравнения, этого трафика хватило бы примерно на 108 дней непрерывного просмотра видео в высоком качестве.

Интересно, что по данным Киевстар, из всех посетителей фестиваля – 75% из Киева. Среди других городов по количеству гостей на фестивале лидируют Белая Церковь (1,5%), Днепр (1,3%), Львов (1,3%), Одесса (1,2%) и Харьков (1,1%). Самой популярной социальной сетью, которой пользовались абоненты Киевстар на фестивале был Facebook. А самый популярный смартфон - Apple Iphone 7.

Напомним, что весь трафик, который использовали абоненты Киевстар в сети 4G на Atlas Weekend не тарифицировался. Ведь до 31 июля 2019 года для всех абонентов Киевстар действует акция «Лето 4G безлимита». По условиям предложения, мегабайты трафика, используемые в сети 4G, не списываются. Сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6540 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,4 млн человек (68,3% населения Украины).

