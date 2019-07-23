23 июля 2019, 12:15

Все больше и больше людей, используя Uber, попадают или не в свой Uber, или же в абсолютно другую машину.

Это достаточно распространенная проблема, особенно в многолюдных городских районах. В большинстве случаев это может быть безобидной ошибкой, но может стать и риском для безопасности. Чтобы предотвратить подобные случаи, Uber представляет новую функцию безопасности в Украине: «Проверь свою поездку».



Начиная с сегодняшнего дня, пассажиры будут получать push-уведомление, которое будет напоминать проверить совпадают ли номерной знак автомобиля и фото водителя с теми, что указаны в приложении, сразу после того, как система подтвердит наличие автомобиля. Оповещение начнет работать сегодня и станет доступно для всех украинских пользователей в ближайшие дни.



Также, Uber добавляет баннер-уведомление в приложение, которое будет появляться сразу после того, как найдется автомобиль и до момента, когда вы начнете поездку, чтобы напомнить как подтвердить правильный автомобиль:



Шаг 1: проверьте номерной знак

Шаг 2: проверьте марку и модель автомобиля

Шаг 3: проверьте фотографию водителя, чтобы убедиться, что это ваш водитель



Ашкан Кебрити, генеральный директор Uber в Центральной и Восточной Европе:



"Мы хотим, чтобы проверка протокола поездки стала синонимом Uber. Эта новая функция оповещения будет напоминать пользователям о выполнении этих трех шагов каждый раз, когда они будут садиться в Uber. Это еще одно существенное и наглядное напоминание о том, насколько важна для нас безопасность, а также о том, что технология может сделать поездку более безопасной, чем когда-либо”.



Кроме того, пассажиры могут также попросить водителя подтвердить их имя. Водитель видит имя пассажира в своем приложении точно так же, как пассажир видит имя водителя в своем. Чтобы удостовериться в именах, они могут спросить: «Кого вы здесь должны забрать?». И водитель также может попросить пассажира подтвердить свое имя: «Кто ваш водитель?».



В прошлом году Uber запустил набор инструментов безопасности в Украине, в дополнение к GPS-отслеживанию всех поездок. Многие из этих функций были выделены в последней кампании Uber "Safety Never Stops":



Кнопка вызова помощи 102 - При нажатии кнопки в приложении, пассажиры и водители могут напрямую, в случае необходимости, связаться с местной службой полиции (102).

Доверенные контакты - Пользователи теперь могут легко выбрать пять друзей или членов семьи в качестве «доверенных контактов» и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке.

Центр безопасности - Новый встроенный в приложение информационный хаб, где пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности в приложении, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи

Оповещения скорости - Функция, которая напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости.