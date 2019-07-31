С 5 августа ПриватБанк переводит счета клиентов на IBAN

31 июля 2019, 12:15

Корпоративные клиенты ПриватБанка и предприниматели получат новые номера счетов в международном формате IBAN с 5 августа 2019 года.

Как сообщили в банке, перевод на новые реквизиты счетов будет происходить автоматически, до 5 августа новые счета и выписки будут доступны в «Приват24 для бизнеса».



ПриватБанк обращает внимание, что с 5 августа 2019 года новые IBAN-счета станут доступны в «Приват24 для бизнеса» при создании платежей и в выписках. В период с 5 августа по 31 октября 2019 года в документах на перевод средств можно заполнять реквизиты «код банка» и «счет» в любых вариациях.



С 1 ноября 2019 года применения IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе и трансграничных переводов. Все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN. Клиентам всех банков страны необходимо самостоятельно внести изменения в реквизитах, указанных в документации со всеми своими контрагентами/партнерами, до 31 октября 2019 года включительно. Подробнее – на pb.ua/iban



Напомним, с 5 августа 2019 года в Украине вводится международный номер банковского счета (IBAN), состоящий из 29 буквенно-цифровых символов.



Из которых первые 10 знаков – код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают код Украины, следующие два символа – контрольные, они предназначены для проверки подлинности счета и защищают информацию от ошибок. Следующие шесть цифр – код МФО банка.



Вторая группа символов из 19 знаков – непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе пять нолей, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков, а последние 14 символов являются непосредственно номером счета.