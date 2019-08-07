7 августа 2019, 10:45

Самые популярные модули в ЕСМ в Украине

Сегодня заказчики хотят не только автоматизировать свои бизнес-процессы, но и получить решение более сложных задач.

Европейский бизнес уже давно ориентирован именно на процессные системы и механизмы управления предприятиями. Украина,  в целом, не отстает от европейских тенденций.

За 10 лет мы сделали огромный прыжок: от документов канцелярии  перешли к управлению процессами. Например, стали мониторить удовлетворенность внутреннего потребителя (стандарт ISO), показатели эффективности работы каждого сотрудника (KPI) и т.д.

На текущий момент основные заказчики на рынке – это  крупный бизнес и международные компании. Вместе с украинскими разработчиками-интеграторами они стали драйверами ЕСМ-рынка в Украине. Внедряя в нашей стране новые продукты, технологичные платформы, методологии развития и механизмы.

Самые популярные модули на рынке:

Финансовый модуль один из самых запрашиваемых блоков процессов. Каждый третий клиент покупает именно его.

К финансовому блоку  Стандартных процессов можно отнести:

•    Управление договорами и договорными документами (работа с договорами и допками).
•    Управление счетами (согласование счетов на оплату).
•    Управление Актами выполненных работ (согласование Актов).
•    Управление контрагентами (база контрагентов и их валидация), иное.

Это самый интересный блок. Ведь он помогает построить работу с каждым сотрудником и бюджетировать его. В рамках данного блока процессов выгоду от использования систем класс ЕСМ может ощутить каждый сотрудник компании, поскольку он становится внутренним клиентом, запрашиваемых услуг в компании. 

Каждый второй проект автоматизирует процессы из HCM блока. К HCM блоку Стандартных процессов мы относим:
•    Создание и согласование заявок на вакансию.
•    Организация выхода нового сотрудника.
•    Прием/перевод/увольнение сотрудника.
•    Управление командировками (согласование плановых и внеплановых командировок, согласование качественных и количественных отчетов о командировке).
•    Управление кадровыми приказами.
•    Управление отпусками (график отпусков и его согласование, создание и согласование заявки на отпуск).
•    KPI сотрудников.
•    Аналитика.
•    Заявки на получение справок и иное.

Какая компания сможет выжить в мире бизнеса без финансового планирования и учета? Ответ очевиден. Поэтому и появился соответствующий блок. Он один из самых сложных и ответвенных. Данные процессы запрашивают большие международные компании с четкой и амбициозной стратегией развития.

Что включает блок бюджетирование:
•    Создание и согласование плана бюджета на год.
•    Аналитика плана бюджета на год.
•    План бюджет месяца.
•    Создание/актуализация и согласование плана бюджета на месяц.
•    Актуализация бюджет-факт.

Еще один популярный модуль - маркетинговый блок.

Он включает:
•    Создание и согласование заявки на проведение акции/активности/мероприятия (с учетом согласования плана бюджета акции/активности/мероприятия).
•    Согласование плана мероприятий на год.
•    Согласование результатов акции/активности/мероприятия (отчет о проведении).
•    Аналитика о маркетинговых активностях (за период в рамках года) и иное.

Стандартные процессы блока «Классическое делопроизводство» в большей мере используют компании резиденты постсоветских стран. Это наследие, от которого отказаться страшно, да и нести уже очень тяжело. Поэтому стратегические руководители стараются по максимуму либо пересмотреть актуальность таких процессов/документов, либо автоматизировать их.  Чтобы не тратить на них много внимания и ресурсов для их содержания.

•    Управление служебными записками.
•    Управление входящей корреспонденцией.
•    Управление исходящей корреспонденцией.
•    Управление внутренней корреспонденцией.
•    ОРД и иное.
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