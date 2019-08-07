7 августа 2019, 10:45

Самые популярные модули в ЕСМ в Украине

Сегодня заказчики хотят не только автоматизировать свои бизнес-процессы, но и получить решение более сложных задач.



Европейский бизнес уже давно ориентирован именно на процессные системы и механизмы управления предприятиями. Украина, в целом, не отстает от европейских тенденций.



За 10 лет мы сделали огромный прыжок: от документов канцелярии перешли к управлению процессами. Например, стали мониторить удовлетворенность внутреннего потребителя (стандарт ISO), показатели эффективности работы каждого сотрудника (KPI) и т.д.



На текущий момент основные заказчики на рынке – это крупный бизнес и международные компании. Вместе с украинскими разработчиками-интеграторами они стали драйверами ЕСМ-рынка в Украине. Внедряя в нашей стране новые продукты, технологичные платформы, методологии развития и механизмы.



Самые популярные модули на рынке:



Финансовый модуль один из самых запрашиваемых блоков процессов. Каждый третий клиент покупает именно его.



К финансовому блоку Стандартных процессов можно отнести:



• Управление договорами и договорными документами (работа с договорами и допками).

• Управление счетами (согласование счетов на оплату).

• Управление Актами выполненных работ (согласование Актов).

• Управление контрагентами (база контрагентов и их валидация), иное.



Это самый интересный блок. Ведь он помогает построить работу с каждым сотрудником и бюджетировать его. В рамках данного блока процессов выгоду от использования систем класс ЕСМ может ощутить каждый сотрудник компании, поскольку он становится внутренним клиентом, запрашиваемых услуг в компании.



Каждый второй проект автоматизирует процессы из HCM блока. К HCM блоку Стандартных процессов мы относим:

• Создание и согласование заявок на вакансию.

• Организация выхода нового сотрудника.

• Прием/перевод/увольнение сотрудника.

• Управление командировками (согласование плановых и внеплановых командировок, согласование качественных и количественных отчетов о командировке).

• Управление кадровыми приказами.

• Управление отпусками (график отпусков и его согласование, создание и согласование заявки на отпуск).

• KPI сотрудников.

• Аналитика.

• Заявки на получение справок и иное.



Какая компания сможет выжить в мире бизнеса без финансового планирования и учета? Ответ очевиден. Поэтому и появился соответствующий блок. Он один из самых сложных и ответвенных. Данные процессы запрашивают большие международные компании с четкой и амбициозной стратегией развития.



Что включает блок бюджетирование:

• Создание и согласование плана бюджета на год.

• Аналитика плана бюджета на год.

• План бюджет месяца.

• Создание/актуализация и согласование плана бюджета на месяц.

• Актуализация бюджет-факт.



Еще один популярный модуль - маркетинговый блок.



Он включает:

• Создание и согласование заявки на проведение акции/активности/мероприятия (с учетом согласования плана бюджета акции/активности/мероприятия).

• Согласование плана мероприятий на год.

• Согласование результатов акции/активности/мероприятия (отчет о проведении).

• Аналитика о маркетинговых активностях (за период в рамках года) и иное.



Стандартные процессы блока «Классическое делопроизводство» в большей мере используют компании резиденты постсоветских стран. Это наследие, от которого отказаться страшно, да и нести уже очень тяжело. Поэтому стратегические руководители стараются по максимуму либо пересмотреть актуальность таких процессов/документов, либо автоматизировать их. Чтобы не тратить на них много внимания и ресурсов для их содержания.



• Управление служебными записками.

• Управление входящей корреспонденцией.

• Управление исходящей корреспонденцией.

• Управление внутренней корреспонденцией.

• ОРД и иное.

