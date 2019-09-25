Обновление прошивки для видеорегистраторов с GPS

На сайте NAVITEL стало доступно обновление программного обеспечения для видеорегистраторов с GPS.
Новая прошивка включает в себя самые актуальные данные о камерах контроля скорости, дорожных ограничениях, изменениях в расположении дорожных знаков и указателей.
Помимо прочего, в новой версии реализованы существенные изменения, включающие в себя:
Отображение нового типа объекта «Камера‑муляж» – имитаторов камер контроля скорости и схожих с ними объектов.
Отображение камер контроля средней скорости, помогающих автолюбителям отслеживать свой скоростной режим на отдельно взятых отрезках пути.
Функцию дневного и ночного режимов отображения данных. Через 30 минут после заката солнца, яркость и цветовая гамма спидометра изменяются на более приглушенную, комфортную для восприятия в темное время суток. Более контрастный и яркий дневной режим автоматически включается обратно за 30 минут до восхода солнца.