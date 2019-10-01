Компания DOOGEE объявила об анонсе флагмана DOOGEE S95 Pro

1 октября 2019, 10:15

Компания DOOGEE объявила об анонсе на территории Украины своего нового флагманского смартфона DOOGEE S95 Pro.

Эта новинка представляет собой улучшенную версию презентованного несколько месяцев назад DOOGEE S90 с четырьмя съемными модулями, где каждый из которых способен полноценно заменить собой отдельный гаджет. Модуль ночного видения, дополнительный аккумулятор, рация и профессиональный геймпад – выберите нужный или купите всю четверку. Вы поймете, что больше вам не потребуется ничего. DOOGEE S95 Pro с модулями – это действительно бескомпромиссный выбор тех пользователей, которым нужно больше, чем просто смартфон!

Что изменилось в самом смартфоне? Прежде всего, была переработана и значительно улучшена основная камера. В S95Pro она тройная и может работать даже под водой на глубине до 1,5 метра. Основной модуль – 48Мп. Его дополнили двумя 8Мп модулями с поддержкой AI. На практике это позволяет подбирать оптимальные параметры цветопередачи и освещения в зависимости от времени суток, местности и погоды. Кроме того, реализованная здесь система искусственного интеллекта научена распознавать поведение пользователя и разумно регулировать свет, а также тональность красок. Много внимания уделено улучшению многокадрового шумоподавления, глубины резкости и других важных параметров. 8Мп фронтальная камера от SONY с углом охвата 80 градусов, обеспечит первоклассные портреты индивидуальные или групповые селфи, причем независимо от времени суток.

Помимо камер, коснулись изменения и аппаратной начинки. В основе DOOGEE S95 Pro — Helio P90. Это мощный процессор, состоящий из двух ядер ARM Cortex-A75 с частотой до 2,2 ГГц и шести ядер ARM Cortex-A55 на 2 ГГц. В компании с ними графика PowerVR GM 9946 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской памяти – 128 ГБ.

«Подрос» и дисплей. Его диагональ для S95Pro – 6,3 дюйма при разрешении Full HD+. Экран обладает ультратонкими рамками и прикрывается прочным минеральным стеклом. Производитель уверен, что такого экрана будет более чем достаточно совершенно для всего, а повышенная контрастность и яркость избавят вас от необходимости всматриваться при работе в условиях насыщенного солнечного света.

За автономность отвечает мощный аккумулятор емкостью 5150 мА*ч. Реализованная внутри система позволяет рационально расходовать ресурсы батареи. В режиме ожидания смартфон проработает до 675 часов. Впечатляет, неправда ли? Но и это еще не все. Себе в компанию батарея получила быструю проводную зарядку на 24Вт. Таким образом, система может оперативно восполнить запас заряда. Не нравятся провода? Тогда воспользуйтесь 10Вт беспроводной зарядкой! Да, производитель предусмотрел и это, а потому скидаем все условия и ограничения, и пользуемся новыми технологиями по полной программе.

В качестве программной платформы «на борту» последняя версия новейшей Android 9.0.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов в этом плане также все круто – учтено все без исключений, что может понадобиться современным пользователям с активной жизненной позицией. Ну, а самые активные не забывайте – корпус S95Pro защищен от воздействий внешних источников окружающей среды сразу по трем стандартам — IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Таким образом, различные мелкие шалости, как-то попытки «утопить» смартфон в небольшой емкости или же помыть его под горячей водой, вреда этой модели не принесут уж точно.

О старте продаж смартфона DOOGEE S95 Pro на территории Украины, а также стоимости новинки будет сообщено дополнительно.