1 октября 2019, 10:15

Компания DOOGEE объявила об анонсе флагмана DOOGEE S95 Pro

Компания DOOGEE объявила об анонсе на территории Украины своего нового флагманского смартфона DOOGEE S95 Pro.

Эта новинка представляет собой улучшенную версию презентованного несколько месяцев назад DOOGEE S90 с четырьмя съемными модулями, где каждый из которых способен полноценно заменить собой отдельный гаджет. Модуль ночного видения, дополнительный аккумулятор, рация и профессиональный геймпад – выберите нужный или купите всю четверку. Вы поймете, что больше вам не потребуется ничего. DOOGEE S95 Pro с модулями – это действительно бескомпромиссный выбор тех пользователей, которым нужно больше, чем просто смартфон!

Что изменилось в самом смартфоне? Прежде всего, была переработана и значительно улучшена основная камера. В S95Pro она тройная и может работать даже под водой на глубине до 1,5 метра. Основной модуль – 48Мп. Его дополнили двумя 8Мп модулями с поддержкой AI. На практике это позволяет подбирать оптимальные параметры цветопередачи и освещения в зависимости от времени суток, местности и погоды. Кроме того, реализованная здесь система искусственного интеллекта научена распознавать поведение пользователя и разумно регулировать свет, а также тональность красок. Много внимания уделено улучшению многокадрового шумоподавления, глубины резкости и других важных параметров. 8Мп фронтальная камера от SONY с углом охвата 80 градусов, обеспечит первоклассные портреты индивидуальные или групповые селфи, причем независимо от времени суток.

Помимо камер, коснулись изменения и аппаратной начинки. В основе DOOGEE S95 Pro — Helio P90. Это мощный процессор, состоящий из двух ядер ARM Cortex-A75 с частотой до 2,2 ГГц и шести ядер ARM Cortex-A55 на 2 ГГц. В компании с ними графика PowerVR GM 9946 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской памяти – 128 ГБ.

«Подрос» и дисплей. Его диагональ для S95Pro – 6,3 дюйма при разрешении Full HD+. Экран обладает ультратонкими рамками и прикрывается прочным минеральным стеклом. Производитель уверен, что такого экрана будет более чем достаточно совершенно для всего, а повышенная контрастность и яркость избавят вас от необходимости всматриваться при работе в условиях насыщенного солнечного света.

За автономность отвечает мощный аккумулятор емкостью 5150 мА*ч. Реализованная внутри система позволяет рационально расходовать ресурсы батареи. В режиме ожидания смартфон проработает до 675 часов. Впечатляет, неправда ли? Но и это еще не все. Себе в компанию батарея получила быструю проводную зарядку на 24Вт. Таким образом, система может оперативно восполнить запас заряда. Не нравятся провода? Тогда воспользуйтесь 10Вт беспроводной зарядкой! Да, производитель предусмотрел и это, а потому скидаем все условия и ограничения, и пользуемся новыми технологиями по полной программе.

В качестве программной платформы «на борту» последняя версия новейшей Android 9.0.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов в этом плане также все круто – учтено все без исключений, что может понадобиться современным пользователям с активной жизненной позицией. Ну, а самые активные не забывайте – корпус S95Pro защищен от воздействий внешних источников окружающей среды сразу по трем стандартам — IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Таким образом, различные мелкие шалости, как-то попытки «утопить» смартфон в небольшой емкости или же помыть его под горячей водой, вреда этой модели не принесут уж точно.

О старте продаж смартфона DOOGEE S95 Pro на территории Украины, а также стоимости новинки будет сообщено дополнительно.


Оцените новость:
  • 1 оценка