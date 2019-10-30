Uber объявляет о новой функции для пассажиров Uber Shuttle

30 октября 2019, 14:15

Uber представил Uber Shuttle в Киеве 6 месяцев назад, предлагая людям доступный вариант совместной поездки для ежедневного пользования с гарантированным местом в качественном микроавтобусе.

Теперь у пользователей в Киеве появилась новая функция “Количество мест”, которая позволяет пассажирам бронировать дополнительные места (до +5) в шатле.



Данная функция также позволяет несовершеннолетним ездить в Uber Shuttle в сопровождении взрослых: дети от 12 лет и старше, рост которых составляет не менее 145 см. Для общей безопасности всех пользователей несовершеннолетние дети ростом ниже 145 см могут также ездить в Uber Shuttle, при условии наличия у взрослого автокресла для поездки.



Uber Shuttle ‒ это продукт, впервые представленный в Киеве, который инкорпорирует технологию Uber в городскую мобильную сеть для обеспечения безопасных, бесперебойных и эффективных поездок. Киев является первым городом в Европе, в котором был запущен пилотный сервис Uber Shuttle, ‒ и это важный шаг, поскольку Uber расширяет свою платформу за пределы просто райдшеринга, предлагая пользователям больше альтернатив владению автомобилем.



Shuttle ‒ новое дополнение к приложению Uber в Киеве, наряду с недавно представленным электрическим сервисом Uber Green, UberX, Select, Black и Van. В феврале Uber представил сервис доставки еды Uber Eats на украинском рынке.