Lufthansa может инвестировать до 200 миллионов евро в Alitalia

5 ноября 2019, 10:15

Итальянский перевозчик исчерпал варианты финансирования и время, для того что бы министерство промышленности Италии пролонгировало им возможность работать дальше, невзирая на финансовые трудности.

В то же время, Lufthansa написала письмо в министерство промышленности и железнодорожной компании Италии Ferrovie dello Stato, в котором обязалась приобрести долю в авиакомпании, а также поспособствовать в поиске новых инвесторов.



В своем письме Lufthansa сказала, что она готова вкладывать новые средства в Alitalia, но остаются вопросы касательно ее приоритетов. В письме не было точной цифры, но Lufthansa готова выделить от 150 до 200 миллионов евро. Напомним, что Alitalia в течение многих лет боролась за свою прибыль и много раз флиртовала с банкротством.