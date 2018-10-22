В Италии решают как спасти авиакомпанию Alitalia

22 октября 2018, 12:15

Согласно плану, правительство будет владеть 15% акций авиакомпании, а остальная часть Alitalia будет продана инвесторам, в числе которых могут оказаться местные государственные компании, такие как оператор железных дорог Ferrovie dello Stato, и иностранные инвесторы.

Власти Италии ведут переговоры с зарубежными компаниями - чтобы план спасения работал, они должны купить от 30% до 40% Alitalia. EasyJet, Lufthansa и Wizz Air уже выражали интерес к приобретению доли в авиакомпании. Также правительство страны обсуждало возможность инвестиций в Alitalia с китайскими Silk Road Fund, Air China и China Eastern Airlines.

Процедуру банкротства Alitalia начала в прошлом году, при этом авиакомпания не приносила прибыль еще с 1999 года. По некоторым данным, на ее поддержку из итальянского бюджета ушло €10 млрд, а в 2013 году ее купила Etihad Airways, которая также неоднократно вливала в нее средства. Уже после начала процедуры банкротства власти Италии дали компании ссуду на €900 млн, чтобы Alitalia могла продолжать полеты. В соответствии с планом, как только авиакомпания выплатит ссуду, итальянские власти реинвестируют часть этих средств так, чтобы сохранять 14-15% ее акций.

Alitalia должна погасить ссуду до середины декабря, правда, по данным источников, итальянские власти хотят продлить этот срок на полгода.