12 ноября 2019, 12:15

Финансовые результаты LG за третий квартал 2019 года

Самые высокие продажи в третьем квартале за всю историю компании, лучшая рентабельность за последние 10 лет.



Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила о рекордных поступлениях за третий квартал с общим объемом продаж 15,7 трлн. корейских вон (13,5 млрд. долл. США) и операционной прибылью 781,4 млрд. вон (654,4 млн. долл.) за период с июля по сентябрь. Объемы продаж выросли на 1,8%, а операционная прибыль увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло благодаря высоким показателям производственных подразделений бытовой техники, развлечений для дома, решений для бизнеса и одновременном уменьшению потерь в подразделении мобильной связи по результатам квартала.



Компания LG Home Appliance & Air Solution отчиталась о рекордных объемах продаж в 5,33 трлн. вон (4,46 млрд. долл.) в третьем квартале. Это почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря хорошим результатам в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Операционная прибыль составила 428,9 млрд. вон (359,2 млн. долл.) и выросла на 3,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года благодаря сочетанию таких факторов, как лучшие показатели продаж, уменьшение повседневных эксплуатационных расходов и снижения цен на сырье.



Компания LG Home Entertainment зафиксировала квартальную прибыль в размере 3,87 трлн. вон (3,24 млрд. долл.), что больше на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и отражает высокий уровень реализации продукции в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Хотя операционная прибыль, которая составила 318 млрд. вон (266,3 млн. долл.), несколько снизилась по сравнению с прошлогодними показателями в связи с острой конкуренцией на рынке и менее благоприятным курсом обмена. Высокие продажи премиальных продуктов, таких как OLED телевизоры, обеспечили операционную рентабельность по результатам квартала на уровне 8,2%.



Компанія LG Mobile Communications отчиталась о продаже продукции на сумму 1,52 трлн. вон (1,27 млрд. долл.) за квартал на непростом мировом рынке смартфонов. По сравнению с предыдущим кварталом операционные потери значительно уменьшились и составили 161,2 млрд. вон (135 млн. долл.) благодаря повышению эффективности производства и уменьшению расходов.



Компания LG Vehicle Component Solutions в третьем квартале генерировала доходы в сумме 1,34 трлн. вон (1,12 млрд. долл.), что на 14% больше, чем в третьем квартале прошлого года, благодаря росту продаж информационно-развлекательных систем. Операционные потери в третьем квартале 2019 года составили 60,1 млрд. вон (50,3 млн. долл.), в том числе через большие затраты на организацию массового производства по новым проектам.



Компания LG Business Solutions отчиталась о продажах в третьем квартале на сумму 698,7 млрд. вон (585,2 млн. долл.), что на 21,2% выше, чем за третий квартал прошлого года благодаря более стабильному уровню продаж информационных дисплеев и фотоэлектрических модулей на ключевых рынках. Операционная прибыль выросла на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 66,8 млрд. вон (55,9 млн. долл.) в результате улучшения производительности и увеличения продаж.



Разъяснение курсов валют за третий квартал 2019 года

Неаудированные результаты квартальной прибыли компании LG Electronics основываются на данных МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) за трехмесячный период, который закончился 30 сентября 2019 года. Сумма в корейских вонах переведена в доллары США по среднему курсу трех месяцев в соответствующем квартале и равна 1194 корейским вонами за 1 доллар США.

Конференция о финансовых результатах

LG Electronics провела телеконференцию на английском языке 31 октября 2019 года в 09:00 по корейскому стандартному времени (00:00 GMT / UTC). Для тех, кто не смог принять участие в телеконференции, в течение 30 дней с даты проведения будет доступна ее аудиозапись. Чтобы получить доступ к записи, позвоните +82 31 931 3100 и на запрос пароля введите 142960#.

