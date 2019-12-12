OPPO Reno 3 Pro – новые технические подробности о новинке

12 декабря 2019, 14:15

Как известно, анонс нового смартфона Reno 3 Pro намечен на 26 декабря.

Судя по всему, грядущая новинка получит поддержку технологии быстрой зарядки VOOC 4.0, которая позволит батарее смартфона емкостью 4025 мАч заряжаться на 50% всего за 20 минут. А вот для того, чтобы зарядиться полностью, системе понадобится 56 минут.Диагональ дисплея – 6,5 дюймов, а его разрешение – Full HD+. Частота обновления – 90Гц. По слухам, в экран будет встроен сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Snapdragon 765G и 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет четвертой – модули 48Мп, 13Мп, 8Мп и 2Мп. Фронтальная камера – 32 Мп.